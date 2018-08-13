В Швейцарии состоялся международный фестиваль фейерверков (видео)
17:48, 13 августа 2018Новости туризма
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Праздник посетили более 400 тысяч туристов, мероприятие прошло уже 95 раз. Общая стоимость использованной пиротехники - свыше 700 тысяч евро.
В Швейцарии состоялся международный фестиваль фейерверков
В Швейцарии состоялся международный фестиваль фейерверков.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Почти полмиллиона туристов съехались, чтобы воочию увидеть грандиозное шоу над Женевским озером. В этом году салюты гремели под музыкальные хиты.
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Праздник посетили более 400 тысяч туристов, мероприятие прошло уже 95 раз. Общая стоимость использованной пиротехники - свыше 700 тысяч евро.
Ранее в Китае прошел традиционный огненный фестиваль.
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