В Китае проходит традиционный огненный фестиваль (видео)

Такие гуляния под ночным небом там устраивают ежегодно, в честь местного этнического меньшинства.

В Китае проходит традиционный огненный фестиваль.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Такие гуляния под ночным небом там устраивают ежегодно, в честь местного этнического меньшинства с коротким названием - Йи. представителей этой народности в Китае 8,5 миллионов, а фестиваль факелов является неотъемлемой частью их культуры. Тысячи лет люди Йи молятся пламени за хороший урожай и светлое будущее.

Ранее сообщалось, что китайцы построили роскошный отель в виде огромного пончика.