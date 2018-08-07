В Китае проходит традиционный огненный фестиваль (видео)
11:49, 07 августа 2018Новости туризма
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Такие гуляния под ночным небом там устраивают ежегодно, в честь местного этнического меньшинства.
Сотни туристов съехались в Китай на традиционный огненный фестиваль
В Китае проходит традиционный огненный фестиваль.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Такие гуляния под ночным небом там устраивают ежегодно, в честь местного этнического меньшинства с коротким названием - Йи. представителей этой народности в Китае 8,5 миллионов, а фестиваль факелов является неотъемлемой частью их культуры. Тысячи лет люди Йи молятся пламени за хороший урожай и светлое будущее.
Ранее сообщалось, что китайцы построили роскошный отель в виде огромного пончика.
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