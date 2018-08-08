Мост-фонтан, с руками, стеклянный и дуга: ТОП-5 самых оригинальных мостов, которые стоит увидеть каждому (видео)

В наш рейтинг вошли мосты во Вьетнаме, Малайзии, Англии, Южной Корее и Китае.

Чего только не придумают архитекторы, чтобы привлечь внимание к своим работам. Касается это и дизайна мостов. Далее - ТОП-5 самых оригинальных мостов, которые стоит увидеть каждому.

Золотой мост во Вьетнаме

Близ одного из крупнейших городов Вьетнама Данангу открыли "Золотой мост". Он представляет собой опоры золотого цвета, которые удерживают две огромные каменные руки. Бонусом является то, что с моста открываются невероятные пейзажи.

Стеклянный мост в Китае

Мост в Китае со стеклянной поверхностью расположен на высоте 1180 метров. На некоторых участках конструкции на полу установлены экраны. Когда люди наступают на стекло, оно «трескается», чем вызывает шок у туристов.

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Мост «Фонтан радуги»

Banpo Bridge в Сеуле занесен в книгу рекордов Гиннеса. И если днем этот мост не отличается ничем особенным, то ночью на нем можно увидеть световое шоу самого длинного в мире фонтана, длина которого составляет 1140 м. Мост был открыт в 1982 году, а фонтаном стал только в 2009 году.

Небесный мост в Малайзии

Langkawi Sky Bridge расположен в Малайзии на высоте 700 метров, имеет длину 125 метров. Мост закреплен всего на одной колонне и держится на тросах, зафиксированных на скалах. Конструкция моста изогнута, и создается ощущение, что он парит над пропастью.

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Мост Тысячелетия в Англии

Gateshead Millennium Bridge находится в Северной Англии и имеет форму двух дуг. Одна из его частей лежит между берегами, а вторая висит в воздухе. Для прохождения кораблей обе дуги поднимаются, образуя арку высотой 25 метров.