Неподалеку от Северного полюса полярный медведь атаковал туристов

Один человек получил небольшие повреждения.

Полярный медведь атаковал и ранил охранника, который вел туристов круизного судна на Арктическом архипелаге. Медведя застрелил второй охранник, сообщила круизная компания.

Об этом со ссылкой на СМИ пишет ТСН.uа.

Издание Daily Mail отмечает, что животное напало, когда туристы с судна "Бремен" высадились на самом северном острове архипелага Шпицберген. Туристическую группу сопровождали двое охранников от полярных медведей, и на одного из них напало животное.

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Отмечается, что у пострадавшего травма головы, однако несильная. Второй охранник тем временем застрелил медведя.

Арктический туризм приобрел большую популярность в последнее время и сейчас – высокий сезон. Только на следующей неделе в порт города Лонгйир прибудут 18 круизных лодок.