Аэропорт "Львов" заявил об отмене и задержке нескольких рейсов итальянской авиакомпании

Рейсы из городов Италии во Львов и из Львова в города Италии должны были выполняться сегодня, 27 июля.

Международный аэропорт «Львов» сообщил об отмене двух рейсов и задержке еще двух рейсов авиакомпании Ernest, сегодня, 27 июля, из городов Италии во Львов и из Львова в города Италии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта «Львов» со ссылкой на данные, полученные от авиаперевозчика, рейс №EG223 Милан-Бергамо-Львов отменен (плановый прилет 11:00). Пассажиры этого рейса будут перенаправлены на рейс №EG423 Милан-Мальпенса-Львов (плановый прилет во Львов 20:40). Пассажирам, которые должны были прибыть этим рейсом во Львов, будет предоставлен трансфер до отеля в городе Мальпенса, они будут обеспечены горячим питанием на время ожидания рейса.

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Рейс №EG224 Львов-Милан-Бергамо отменен. Пассажирам будут перебронированы билеты на рейс №EG424 Львов-Милан-Мальпенса (плановый вылет в 21:25). Из аэропорта Мальпенса будет предоставлен трансфер до Бергамо. Пассажиров будут обеспечены питанием и прохладительными напитками согласно времени ожидания рейса.

Рейс №EG278 Львов-Неаполь задерживается до 00:35 (плановый вылет 11:45).

Рейс №EG277 Неаполь-Львов задерживается с вылетом из Неаполя до 21:45 (плановый прилет 16:50).

Причины отмены и задержки рейсов не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, 23 июля аэропорт «Львов» сообщал об отмене 8 рейсов авиакомпании SkyUp. Рейсы должны были выполняться 25, 26, 28 и 29 июля из Хургады и Шарм-эль-Шейха во Львов. По этим же датами отменен вылет из Львова на данные курорты Египта. Причины отмены рейсов также не сообщались.