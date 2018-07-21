Аэропорт «Львов» сообщил об отмене двух рейсов австрийской авиакомпании Austrian Airlines

09:48, 21 июля 2018
Новости туризма
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В аэропорту Львова отменили два рейса / фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Львов».

Как отмечается в сообщении, «рейсы AUA383/384 на линии Вена-Львов-Вена, которые должны были состояться 21 июля, отменен по техническим причинам».

Как сообщал УНИАН, 20 июля аэропорт "Львов" сообщил о задержке четырех рейсов итальянской авиакомпании Ernest Airlines из Милана и Неаполя во Львов и обратно.

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Теги: #отмена рейсов#аэропорт Львов