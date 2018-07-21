Аэропорт «Львов» сообщил об отмене двух рейсов австрийской авиакомпании Austrian Airlines
09:48, 21 июля 2018Новости туризма
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Вылеты отменены по техническим причинам.
В аэропорту Львова отменили два рейса / фото УНИАН
Авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены во Львов и из Львова в Вену, которые должны были состояться сегодня, 21 июля.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Львов».
Как отмечается в сообщении, «рейсы AUA383/384 на линии Вена-Львов-Вена, которые должны были состояться 21 июля, отменен по техническим причинам».
Как сообщал УНИАН, 20 июля аэропорт "Львов" сообщил о задержке четырех рейсов итальянской авиакомпании Ernest Airlines из Милана и Неаполя во Львов и обратно.
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