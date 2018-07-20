Аэропорт "Львов" сообщил о задержке четырех рейсов Ernest Airlines

О причинах задержки рейсов в аэропорту не сообщают.

Международный аэропорт "Львов" сообщил сегодня, 20 июля, о задержке четырех рейсов итальянской авиакомпании Ernest Airlines из Милана и Неаполя во Львов и обратно.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, рейс EG223 задерживается с вылетом из Милана до 14:00 (по плану 9:00). Ориентировочное время прибытия во Львов - 15:40.

Рейс EG278 задерживается с вылетом из Львова в Неаполь до 16:40 (по плану 11:45), а рейс EG277 - с вылетом из Неаполя до 19:10 (по плану 14:40). Ориентировочное время прибытия во Львов - 20:50.

Кроме того, рейс EG224 задерживается с вылетом из Львова в Милан (Бергамо) до 22:00 (по плану 17:35).

В пресс-службе причины задержки рейсов, а также количество пассажиров, ожидающих в аэропорту, не сообщили.