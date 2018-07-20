Аэропорт "Львов" сообщил о задержке четырех рейсов Ernest Airlines
Международный аэропорт "Львов" сообщил сегодня, 20 июля, о задержке четырех рейсов итальянской авиакомпании Ernest Airlines из Милана и Неаполя во Львов и обратно.
Читайте такжеАэропорт "Львов" сообщил об отмене четырех рейсов авиакомпании Bravo Airways
Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, рейс EG223 задерживается с вылетом из Милана до 14:00 (по плану 9:00). Ориентировочное время прибытия во Львов - 15:40.
Рейс EG278 задерживается с вылетом из Львова в Неаполь до 16:40 (по плану 11:45), а рейс EG277 - с вылетом из Неаполя до 19:10 (по плану 14:40). Ориентировочное время прибытия во Львов - 20:50.
Кроме того, рейс EG224 задерживается с вылетом из Львова в Милан (Бергамо) до 22:00 (по плану 17:35).
В пресс-службе причины задержки рейсов, а также количество пассажиров, ожидающих в аэропорту, не сообщили.