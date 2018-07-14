В Европе за сорванный отпуск можно получить компенсацию – путешественник

Впрочем, насколько реально возместить средства за потраченный впустую отпуск в Украине, путешествующий ответить не смог.

В Европе за сорванный отпуск можно получить компенсацию. А ехать этим летом лучше всего в неизведанную Албанию.

Об этом в студии «Правды. Вживую» на телеканале НТА рассказал путешественник со Львова Орест Зуб, пишет Вголос.

По его словам, именно Албания – лучший вариант для тех, кто ищет страну, в которую не требуется визы. Это дешевая страна с вкусной едой. Впрочем, где бы вы не захотели провести отпуск, теперь это выйдет значительно дешевле. Ведь со Львова в Европу открылось немало новых авиарейсов, среди которых и лоукосты.

«Когда мы говорим о каком-то краткосрочном путешествии, то перелет занимает львиную часть бюджета. И если раньше можно было куда-то ехать и тратить в день 50-100 евро, а перелет был 200, то это влияло на общую стоимость. Сейчас перелеты можно найти и за 20 евро...», – отметил путешественник.

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Если же ваш рейс задержали, а такое может быть, учитывая то, сколько авиаперелетов в Украине откладывались на протяжении последних двух недель, то, прежде всего, по словам Ореста Зуба, нужно перестать паниковать. Такое бывает, но как правило проблемы с самолетами быстро решаются, ведь в этом заинтересованы авиакомпании.

«А если вы вообще не полетели, то нужно зафиксировать этот момент, и потом возместить это», – добавил путешественник.

Впрочем, насколько реально возместить средства за потраченный впустую отпуск в Украине, путешествующий ответить не смог. Ведь практики такой не имел.

«Я не уверен, как в Украине оно происходит, но в Европе есть норма, которая регулирует данное положение. Когда происходит задержка рейса на более чем три часа, то пассажир имеет право на компенсацию до 600 евро. Можно сначала им самим написать про этот факт, если не среагируют, то для этого есть специальные агентства, которые занимаются возвратом средств», – рассказал он.