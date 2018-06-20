Wizz Air с октября начнет летать из двух городов Европы в Марракеш
11:48, 20 июня 2018Новости туризма
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Долететь до одного из крупнейших городов Марокко можно будет из Варшавы и Вильнюса.
Марракеш станет доступнее / Иллюстрация REUTERS
Венгерский лоукостер Wizz Air с октября 2018 года начнет выполнять рейсы по новым для себя направлением - в марокканский Марракеш.
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Как сообщается на странице авиаперевозчика в Facebook, с осени этого года Wizz Air будет летать в Марракеш дважды в неделю из Варшавы (Польша) и Вильнюса (Литва). Цены на авиабилеты по этому направлению уже в продаже - от 29,99 евро (чуть больше 900 грн).
Отметим, что Wizz Air выполняет рейсы из Киева как в Варшаву, так и Вильнюс, так что и у украинских путешественников теперь появится сравнительно бюджетный вариант добраться до этой прекрасной африканской страны.
Кстати, ранее УНИАН.Туризм писал, что можно посмотреть в Вильнюсе в течение уик-энда.
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