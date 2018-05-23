Турецкие отели подняли цены на отдых почти на треть из-за наплыва россиян

Конкуренцию "распиаренной" Турции в этом сезоне составят Балканские страны, которые пытаются перетянуть на себя часть туристов.

Под летний сезон турецкие отели подняли цены на отдых, поэтому отпуск в этом году обойдется туристам почти на треть дороже, чем годом ранее.

Как пишет UBR, виной всему - наплыв российских туристов в Турцию. "Похоже, Керченский мост не сделал для них Крым более привлекательным, а вот морские ванны все еще очень желанны. По данным российских турагентств, спрос в этом году на турецкое направление вырос в разы", - пишет издание.

На майские праздники путевки среди украинских туристов разлетались как "горячие пирожки", говорят туроператоры. Неудивительно, что турки, пользуясь случаем, решили подкорректировать ценники на повышенном спросе.

"По сравнению с прошлым годом, Турция выросла в цене примерно на 25-30% в долларах. Увеличился спрос и со стороны наших отдыхающих, и со стороны русских", - рассказал изданию глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

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Наибольший спрос среди наших туристов эксперты отмечают по средиземноморскому турецкому побережью. Кемер - самый дорогой из "тройки" курорт. Средний чек на уровне 35-40 тыс. на неделю грн. за двоих. Здесь сосредоточены в основном отели высокого уровня. Сиде – цены немного ниже, поскольку отели здесь преимущественно класса средний и средний+. Аланья – самый дешевый из топ-3 направлений, тут больше бюджетных гостиниц.

Также нужно учитывать, что чем выше сезон, там дороже путевка. Например, июнь - это низкий сезон и еще можно успеть отхватить себе тур по вменяемой цене. А вот июль-август будут дороже уже на 20-30%.

В основном, туристы целятся на хоть и средненькие, но все же пятизвездочные отели с all-inclusive. При этом отмечается, что ценник на гостиницы с одинаковой "звездностью" зависит от множества составляющих и может существенно разниться даже в пределах одного города.

Как правило, к началу каждого летнего сезона все отели стараются привести свои номерные фонды, пляжи в порядок, провести реновации. Разница только в масштабах этого мероприятия. Хуже всего справляются бюджетные гостиницы.

Впрочем, нередко казусы случаются вне зависимости от уровня отеля. "Например, путешествующие ждут, что поехав, скажем, в Ultra all-inclusive, алкоголь будет литься рекой. На деле же бармен нальет в бокал всего один вид импортного спиртного и то, если попросишь", - отмечает издание.

Конкуренцию распиаренной Турции в этом сезоне составят Балканские страны (Хорватия, Словения, Черногория), которые пытаются перетянуть на себя часть туристов и довольно успешно.

"Но не нужно забывать, что отдых тут несколько отличается от турецкого. Инфраструктура в здешних отелях не столь развита, однако есть широкие возможности для активного отдыха за пределами объектов, чего нет ни в Турции, ни в Египте", - отмечает UBR.

Для украинского туриста в "несезон" цены могут быть поприятнее. К примеру, вполне реально нашим отдыхающим "улететь" в Египет за $300-400 с человека или того дешевле, говорят эксперты.