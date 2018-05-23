Керченский мост не помог: журналисты показали пустынные пляжи Крыма

Пляжи оккупированного Крыма по-прежнему пустуют.

Спустя неделю после открытия Крымского моста, соединившего оккупированный полуостров с РФ, ситуация с туристами на курортах не изменилась.

Крымские пляжи по-прежнему пустуют. Об этом свидетельствуют записи с онлайн-камер, передает "Апостроф".

На видео заметно, что пляжи в оккупированной Алуште остаются пустыми. Туристов практически нет. Не заметно также и движение автомобилей или активной торговли.

Не лучше ситуация с туристами и в оккупированном Судаке. На пляже заметно лишь около десяти человек. Такое количество отдыхающих не идет ни в никакое сравнение с дооккупационными временами.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.