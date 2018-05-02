Украинский дипломат прокомментировал намерение ЕС ввести платные спецразрешения для въезда по безвизу

Дипломат считает, что подобные барьеры Европейского союза не вписывается в логику безвизового режима.

Специальное разрешение для въезда туристов по безвизу, которое хотят ввести в Европейском союзе, не вписывается в концепцию безвизового режима.

Об этом в комментарии InfoResist заявил украинский дипломат Богдан Яременко. Он считает, что подобные меры Евросоюза можно расценивать по-разному, однако они точно не облегчат путешествия туристам.

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"Это можно рассматривать как преграду, а можно как небольшую формальность. Это такой квази-визовый режим, это абсолютно понятно. Это как-то не вписывается в концепцию безвиза. ЕС реагирует фактически на внешние угрозы и да, мы попадаем в разряд тех, кто на себе почувствует это", — сказал он.

Ранее послы стран ЕС поддержали введение Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая предусматривает необходимость получать специальные разрешения для въезда на территорию Европейского Союза.

Так, всем туристам, в том числе и украинцам, пользующихся безвизовым режимом, необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку. Для этого они должны заранее заполнить заявление-анкету через Интернет. Стоимость такого документа составит 7 евро.