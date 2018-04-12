Акция действует при бронировании билетов на самолеты компании 12 апреля 2018 года.

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air запустил однодневные скидки 20% на все рейсы до 31 мая 2018 года, при бронировании сегодня, 12 апреля 2018 года.

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Как сообщается на странице авиакомпании в Facebook, специальное предложение от Wizz Air действует 12 апреля с 00:00 до 23:59 по центрально-европейскому времени (-1 час разницы с Киевом). При этом срок осуществления поездки со скидками ограничен - все рейсы по этой программе должны быть завершены до 31 мая 2018 года. Цена действительна только при бронировании на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении.

Отметим, сейчас Wizz Air выполняет рейсы из/в аэропорты Киева, Львова и Харькова в ряд европейских стран.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air заявил о планах расширить свою сеть полетов 70 новыми маршрутами в течение ближайших нескольких месяцев. При этом 16 из этих новых маршрутов планируется открыть в/из украинских аэропортов.