British Airways с мая вводит новые правила проезда для детей без сопровождения

Крупнейшая британская авиакомпания подняла минимальный возраст детей, которым разрешается летать без сопровождения взрослых.

British Airways изменила условия перевозки детей, подняв возраст юных путешественников, которым разрешено лететь без сопровождения, с 12 до 14 лет.

Как сообщает avianews.com, новые правила начнут действовать с 1 мая для бронирований, которые сделаны с этого дня. По билетам, оформленным до 1 мая, дети возрастом 12 лет и выше по-прежнему смогут совершать перелет без обязательного сопровождения.

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Согласно правилам, услугу обязательного сопровождения необязательно оформлять для детей, которых сопровождает другой пассажир возрастом 16 лет или старше.

В случае, если путешественник возрастом от 14 до 16 лет все же будет лететь самостоятельно, с 1 мая он должен будет предоставить заполненную форму-разрешение от родителей или опекунов. Данное правило будет действовать вне зависимости от даты оформления билета.

Изменение условий перевозки детей в British Airways объяснили приверженностью обеспечению безопасности детей.

Отметим, British Airways также выполняет ряд рейсов в Украину.

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