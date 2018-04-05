British Airways с мая вводит новые правила проезда для детей без сопровождения

16:17, 05 апреля 2018
Новости туризма
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Детям теперь станет сложнее летать самолетами British Airways / Иллюстрация REUTERS

Как сообщает avianews.com, новые правила начнут действовать с 1 мая для бронирований, которые сделаны с этого дня. По билетам, оформленным до 1 мая, дети возрастом 12 лет и выше по-прежнему смогут совершать перелет без обязательного сопровождения.

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Согласно правилам, услугу обязательного сопровождения необязательно оформлять для детей, которых сопровождает другой пассажир возрастом 16 лет или старше.

В случае, если путешественник возрастом от 14 до 16 лет все же будет лететь самостоятельно, с 1 мая он должен будет предоставить заполненную форму-разрешение от родителей или опекунов. Данное правило будет действовать вне зависимости от даты оформления билета.

Изменение условий перевозки детей в British Airways объяснили приверженностью обеспечению безопасности детей.

Отметим, British Airways также выполняет ряд рейсов в Украину.

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Теги: #дети#British Airways#самолеты#туристы#полеты#авиаперевозки