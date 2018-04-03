Впервые за границей: как подготовиться морально и информационно к первому заграничному путешествию

Обычно первая заграничная поездка для каждого начинающего путешественника является довольно волнительной. В первую очередь, разумеется, вас переполняют приятные эмоции предвкушения большого приключения. Но в то же время это и определенные переживания, а порой и страхи – как удастся сориентироваться в новой стране, особенно если вы не владеете местным языком. Однако существует несколько простых правил, которые помогут вам избежать неловких ситуации, избавят от переживаний и сделают ваш первый визит за границу абсолютно безопасным и максимально увлекательным.

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Итак, первое, с чем сталкивается путешественник при зарубежной поездке – пограничный контроль. Многие начинающие туристы испытывают довольно сильный мандраж в ожидании своей первой проверки документов на границе. В том числе из-за укоренившейся страшилки о «чистом паспорте», возникшей еще во времена, когда украинцам для поездок в Европу необходимо было получать визу. На деле же достаточно иметь при себе полный набор необходимых для прохождения контроля документов (загранпаспорт, обратные билеты, бронирования в отеле или контакты тех, у кого вы планируете останавливаться, и медицинскую страховку), быть в состоянии четко сформулировать цель вашего визита, а также минимальное количество денежных средств, необходимое для пребывания в той или иной стране (наличными или на карточке). Запросить все это могут абсолютно у любого, и это никак не зависит от того, первая ли это отметка в вашем загранпаспорте или десятая. И, разумеется, сохраняйте спокойствие. Здесь нечего бояться, а лишние волнения только могут спровоцировать пограничников на дополнительную проверку.

Еще один момент, из-за которого часто переживают путешественники, это знание языка страны вашего путешествия. Конечно, хотя бы минимальное его понимание всегда придает туристу больше уверенности в своих силах. Но и не стоит отчаиваться, если вы его не знаете. В то же время, все же хорошо, если в вашей компании есть человек, который может общаться на английском языке на минимальном уровне. Однако, в любом случае, зачастую люди, работающие в аэропортах, пограничной службе или в полиции в местах массового скопления людей, обучены разрешать любые ситуации, в которых оказываются путешественники, а потому в случае чего там обязательно найдут того, кто поможет вам.

И не стесняйтесь спрашивать, если вам нужна помощь или подсказка – как пройти до остановки общественного транспорта от вокзала или аэропорта, как лучше добраться и даже просить подсказать вам, как разобраться с терминалом по продаже билетов на общественный транспорт. В той же Европе давно уже билеты на метро или автобус все покупают в специальных автоматах на остановках, и в первый раз бывает довольно сложно с ними разобраться из-за слишком большого выбора билетов. Ведь, согласитесь, лучше попросить помощи, чем пытаться самому разобраться полчаса, в итоге создавая очередь, нервничая, да еще и с перспективной в конечном итоге все равно купить не тот билет.

А вот со случайными людьми нужно быть осторожнее (без фанатизма, разумеется). Ведь там, где туристы – всегда есть желающие на них нажиться. Это не значит, что нужно бояться людей, просто будьте внимательны и следите за своими вещами. Лучше всего обращайтесь за помощью к сотрудникам вокзалов/аэропортов или полиции. Они там довольно приветливые, ибо помогать – это все же их работа.

Еще один момент, который нужно учесть при поездке за границу – валютный. Банковская система в каждой стране разная, но есть вещи, которые везде неизменны: обменники с очень невыгодным курсом на вокзале или в аэропорту. Потому не стоит надеяться на то, что вы прибудете в пункт назначения и сразу же с легкостью поменяете там валюту, при этом не потеряв на этом приличную сумму денег. И даже не думайте ехать с гривнями – только евро или доллары (или другая местная валюту, которую реально купить в Украине). При этом не лишним будет сравнить, для какой валюты в стране вашего визита выгоднее обменный курс, и именно с такой в кошельке туда ехать.

Кроме того, даже если вы ярый сторонник безналичных расчетов, иметь с собой хоть немного налички на первое время будет не лишним. Ведь как это не удивительно, но в некоторых странах ЕС, например, в той же Германии, не так сильно развита система оплаты карточками – где-то есть ограничения на минимальный платеж, где-то принимают не все украинские карточки (например, терминалы для оплаты проезда далеко не всегда считывают наши карточки с чипом pay-pass).

С другой стороны, карточка будет хорошим вариантом, если вы едете в страну, валюту которой вы не смогли прикупить в Украине. Тогда вы сможете снять необходимые на первоначальные нужды средства. Однако слишком много снимать в аэропорту также не стоит. Ведь в той же Европе в разных банкоматах разная комиссия за услуги (и она всегда есть), и зачастую в терминалах при аэропортах или отелях комиссия намного выше, чем в банкоматах государственных финансовых учреждений. К слову, о размерах комиссий в той или иной стране также не будет лишним почитать заранее.

Ну и напоследок, золотое правило каждого туриста, организовывающего поездку самостоятельно: не ленитесь читать информацию о стране вашего визита, начиная от транспортных вопросов и заканчивая достопримечательностями и графиками работы интересующих вас туристических объектов. К счастью, в наш век в Интернете можно найти абсолютно любую информацию – как на официальных ресурсах, так и прочитав отзывы других путешественников. Все это сэкономит вам время и нервы, а также убережет от лишних финансовых расходов.

Отметим, ранее УНИАН уже писал, как удачно подобрать себе жилье для отдыха и при этом не испортить путешествие.

Марина Григоренко