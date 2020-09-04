Если думаете, что в 2020 году можно путешествовать только на страницах журнала, то рискуете остаться без фотографий с отличными видами в своем Instagram. Коронавирус изменил нашу жизнь, но не запретил получать от нее удовольствие.

Человечество много раз в своей истории справлялось с серьезными испытаниями, продолжая при этом путешествовать и открывать новое. Сегодня, когда весь мир объединился для борьбы с вирусом, нет никакого смысла поддаваться средневековым страхам и отказываться от поездок. Напротив, стоит изучить новые правила и собираться в путь.

Читайте такжеКакие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)

О них рассказывает руководитель отдела развития направлений туроператора Join UP! Катерина Артюх.

Туризм продолжается: проверено

Еще год назад казалось, что всюду становится все меньше преград – страны одна за другой отменяли или упрощали визы для украинцев, авиабилеты дешевели, а туры становились все более гибкими и доступными. Пандемия и тотальный локдаун весной этого года буквально сорвал стоп-кран. Но теперь все возвращается на круги своя. И даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает стимулировать туристическую индустрию, называя ее «платформой преодоления пандемии». По мнению Гутерриша, «объединяя людей вместе, туризм может содействовать солидарности и доверию», в которых сейчас так сильно нуждается общество. Спорить не будем, но добавим, что путешествия – это еще и поддержка для локальных экономик в разных уголках планеты. И, разумеется, яркие впечатления для отдыхающих.

Я вижу, что люди еще смотрят на туризм с недоверием. И если и соглашаются с необходимостью возвращаться к нормальной жизни, то сами предпочитают повременить с отпуском. Здесь хочется заметить – новые правила существуют для того, чтобы сделать поездки безопасными, а не для того, чтобы их отменить. Более строгие нормы: от ношения масок в самолетах до соблюдения социальной дистанции и снижения числа очередей – все это сделано, чтобы путешествия были такими же, как и раньше. Нам всем всегда нравилась идея «все включено», так вот теперь включена еще и дополнительная забота о здоровье. Тестирование на коронавирус, которое для большинства стран стало обязательным условием въезда, теперь все чаще включено в тур и элементарно повышает шансы не заболеть. Просто будьте уверены, что вы летите, живете и отдыхаете рядом с людьми, у которых не нашли вируса. Пирамиды в Египте, пляжи или закаты где-либо еще от этого менее впечатляющими не станут. Зато вам точно будет спокойнее.

Новые правила – знакомый комфорт

Говоря совсем откровенно – ничего нового не происходит. Путешествия всегда предполагали определенные правила. Вспомните, даже если вы не бывали в тропических и субтропических странах, то наверняка слышали, что перед поездками туда рекомендуют сделать прививку. Да, то что раньше было частным случаем – теперь стало общепринятой нормой. Но ведь мир всегда меняется и это не повод быть ретроградом и ждать возвращения старых добрых времен. Еще в прошлом веке в самолетах можно было курить, а буквально лет двадцать назад – разрешали проносить жидкость без ограничений. Все это изменилось, но разве мы помним про старое? Новые нормы поначалу беспокоят, конечно, но когда вы отправляетесь за впечатлениями, то такие детали уходят на второй, третий или даже более дальний план.

Мир ждет

Отпуск в 2020 году – это не затея для рискованных, а нормальное рациональное решение. ВОЗ больше не рекомендует сидеть в локдауне. Значит стоит проверить список стран, чьи границы открыты, изучить правила въезда, заранее все спланировать и отправляться в путь. Путешествия – часть нашей жизни, возможность узнать мир, получить новый опыт, знания, в конце концов набраться впечатлений и отдохнуть. Все это важно, в том числе, и для здоровья. От постоянного стресса организм тоже страдает, так что никакого спасения от вируса в затворничестве нет. Совет один: соблюдайте правила гигиены и социального дистанцирования, но не отказывайте себе в радостях – мир все так же открыт и ждет вас.

Катерина Артюх

Путешествия в период пандемии: опыт туристов

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Перевод: Марина Григоренко