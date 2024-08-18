По словам женщины, она не колеблясь изменит мужу снова.

Агент по недвижимости Брайони из Чиппенхэма (графство Уилтшир, Великобритания) решила завести роман после изнурительного отпуска с мужем и говорит, что этот опыт укрепил ее брак - она не колеблясь изменит снова. Об этом сообщает Mirror.

Женщина рассказала, что измена заставила ее сексуальное влечение "зашкаливать". По ее словам, она отдыхала "в аду" с мужем в Марбелье, где они занимались "глупым сексом", и поэтому 34-летняя девушка решила завести роман, когда вернулась домой.

"Я вернулась домой, зная, что мне нужно начать что-то и получить немного драйва в своей жизни. Я не была готова расторгнуть брак, но я стремилась к ощущению, которое испытываешь, когда спишь с кем-то новым", - сказала она. Видео дня

Она уточнила, что начала встречаться с мужчиной младше ее на пять лет, которого она в шутку называла своим "мальчиком-игрушкой".

"Это было захватывающе заниматься сексом с кем-то новым и открывать новые способы измены, и вскоре я снова захотела заниматься сексом со своим мужем, и мы поняли, что то, что мы имеем, стоит того, за что бороться", - говорит Брайони.

Она говорит, что проблемы в отношениях с мужем начались, когда они провели время в Испании во время отпуска - это был их первый выезд за границу более чем за год из-за пандемии, но это была "катастрофа с первого дня".

"Мы все время действовали друг другу на нервы, и секс был ерундой. В итоге мы молча ужинали вместе и считали дни, пока не улетим домой", - рассказывает женщина.

При этом она утверждает, что не искала нового мужчину, а просто хотела, чтобы новые отношения стерли воспоминания "о том катастрофическом отпуске в Марбелье".

"Он снова заинтересовал меня сексом, и моя любовная жизнь с мужем также оживилась. У меня был второй роман с менеджером бара, и это также было очень весело. Я вернула всю свою уверенность, и это, казалось, возродило мой брак. Я поняла, что у меня все еще есть будущее с моим мужем, и если все снова устареет, я без колебаний заведу новый роман, потому что в прошлый раз это точно сработало", - призналась Брайони.

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