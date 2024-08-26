Многим, когда они едут в отпуск на отдых или же в командировку, приходится часто пользоваться услугами отелей и гостиниц. Но далеко не все знают общепринятые правила проживания в них. О том, что можно взять из номера отеля, - расскажем в материале.
Что можно забирать из отеля - ваша совесть будет чиста
Сразу стоит отметить, что забрать из отеля разрешается определенные вещи, а если прихватить з собой другие - постояльцу сулит штраф или же обязательство оплатить всю стоимость предмета. Итак, разрешено забирать следующие вещи:
- Можно ли забирать шампуни из отеля - да, так же, как и другие туалетно-ванные принадлежности: шампунь, гель для душа, мыло, зубную щетку.
- Еще один распространенный вопрос - можно ли забирать из отеля тапочки. Ответ на него также положительный. Дело в том, они являются одноразовыми и сразу выбрасываются сразу после отбытия гостя.
- Часто в номерах лежат канцелярские принадлежности с логотипами отеля, это может быть ручка или блокнот. Их можно смело "прикарманить", так как заведение заинтересовано в своей рекламе.
- Подарки или "комплименты" от гостиницы (шоколадки или конфеты) также можно забрать без сомнений.
То есть, подводя итог, можно "честно украсть" вещи, предназначенные для личного пользования в одноразовом порядке.
Что нельзя забирать из отеля - не попадите в неловкую ситуацию
Много вещей, которыми постояльцы могут пользоваться во время проживания в отеле, категорически запрещено забирать из номера. К таким относятся:
- Пропажа постельных принадлежностей обязательно будет замечена и за них придется платить заведению после обнаружения пропажи.
- Очень частый вопрос - можно ли забирать халаты из отеля. Ответ - категорически запрещено. Из той же категории рассуждения о том, можно ли забирать полотенца из отеля. Дело в том, что эти вещи предоставляются исключительно для пользования и стоят достаточно дорого. Заведение не может их дарить всем посетителям, поэтому в некоторых отелях их можно законно приобрести при желании.
- Посуду, даже фирменными логотипами отеля, забирать нельзя, а также элементы декора: вазы, растения, ковры.
- К запретному списку принадлежит и различная техника с произведениями искусства.
Помните, что забирать из отеля запрещенные предметы не только некультурно, но это может стать причиной проблем и неудобств финансового и морально плана, когда кража обнаружится.
Ранее мы писали, почему категорически нельзя спать в носках, рассказав, что об этом думают врачи и говорят приметы.