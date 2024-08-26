Важно знать, что можно взять из номера отеля перед отъездом.

Многим, когда они едут в отпуск на отдых или же в командировку, приходится часто пользоваться услугами отелей и гостиниц. Но далеко не все знают общепринятые правила проживания в них. О том, что можно взять из номера отеля, - расскажем в материале.

Что можно забирать из отеля - ваша совесть будет чиста

Сразу стоит отметить, что забрать из отеля разрешается определенные вещи, а если прихватить з собой другие - постояльцу сулит штраф или же обязательство оплатить всю стоимость предмета. Итак, разрешено забирать следующие вещи:

Можно ли забирать шампуни из отеля - да, так же, как и другие туалетно-ванные принадлежности: шампунь, гель для душа, мыло, зубную щетку .

. Еще один распространенный вопрос - можно ли забирать из отеля тапочки . Ответ на него также положительный. Дело в том, они являются одноразовыми и сразу выбрасываются сразу после отбытия гостя.

. Ответ на него также положительный. Дело в том, они являются одноразовыми и сразу выбрасываются сразу после отбытия гостя. Часто в номерах лежат канцелярские принадлежности с логотипами отеля, это может быть ручка или блокнот . Их можно смело "прикарманить", так как заведение заинтересовано в своей рекламе.

. Их можно смело "прикарманить", так как заведение заинтересовано в своей рекламе. Подарки или "комплименты" от гостиницы (шоколадки или конфеты) также можно забрать без сомнений.

То есть, подводя итог, можно "честно украсть" вещи, предназначенные для личного пользования в одноразовом порядке.

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Что нельзя забирать из отеля - не попадите в неловкую ситуацию

Много вещей, которыми постояльцы могут пользоваться во время проживания в отеле, категорически запрещено забирать из номера. К таким относятся:

Пропажа постельных принадлежностей обязательно будет замечена и за них придется платить заведению после обнаружения пропажи.

обязательно будет замечена и за них придется платить заведению после обнаружения пропажи. Очень частый вопрос - можно ли забирать халаты из отеля . Ответ - категорически запрещено. Из той же категории рассуждения о том, можно ли забирать полотенца из отеля . Дело в том, что эти вещи предоставляются исключительно для пользования и стоят достаточно дорого. Заведение не может их дарить всем посетителям, поэтому в некоторых отелях их можно законно приобрести при желании.

. Ответ - категорически запрещено. Из той же категории рассуждения о том, . Дело в том, что эти вещи предоставляются исключительно для пользования и стоят достаточно дорого. Заведение не может их дарить всем посетителям, поэтому в некоторых отелях их можно законно приобрести при желании. Посуду , даже фирменными логотипами отеля, забирать нельзя, а также элементы декора : вазы, растения, ковры.

, даже фирменными логотипами отеля, забирать нельзя, а также : вазы, растения, ковры. К запретному списку принадлежит и различная техника с произведениями искусства .

Помните, что забирать из отеля запрещенные предметы не только некультурно, но это может стать причиной проблем и неудобств финансового и морально плана, когда кража обнаружится.

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