Многие пассажиры даже не подозревают, сколько микробов "обитают" по всему самолету.

Многие пассажиры предпочитают спать во время полета в самолете, выбирая для этого максимально удобное место. Особо соблазнительными выглядят места возле окна, поскольку заснуть намного легче, положив голову на стенку.

Однако опытный портпроводник Томми Чимато в своем TikTok заявил, что это является не самой лучшей идеей, поскольку пассажиры даже не представляют, сколько микробов там может быть.

"Вы не единственный, кто это сделал, и вы не знаете, сколько людей и детей вытерли руки или другие вещи об окно", – заявил он.

Также Томми назвал другие четыре вещи, которые никогда не стоит делать на борту самолета:

нажимать голыми руками кнопку смыва в туалете самолета, вместо этого стоит использовать салфетку, чтобы защититься от микробов;

забывать пить воду во время полету, поскольку на борту повышается риск обезвоживания организма;

надевать шорты, опять же из-за грязных сидений;

бояться позвать на помощь бортпроводника, если вы почувствуете себя плохо.

При этом многие эксперты советуют пассажирам всегда использовать влажные салфетки и антисептик на борту самолета, чтобы протереть все поверхности общего пользования, которых они могут коснуться сами или куда они планируют класть свои вещи, например, мобильный телефон или очки.

Как сообщал УНИАН, ранее опытная стюардесса назвала три вещи, которые никогда не нужно надевать в полет.

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