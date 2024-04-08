Выбор места в самолете влияет на возможность пассажира заснуть в полете.

Многие пассажиры предпочитают использовать время в полете с пользой, то есть на сон. Впрочем, далеко не у всех из них в итоге получается быстро заснуть.

Теперь же эксперты решили добавить еще один полезный совет в копилку лайфхаков по сну в самолете. Оказывается, на скорость вашего засыпанию на борту может влиять место, на котором вы сидите. А потому, если вы решительно настроены выспаться в полете, но вам не всегда это так просто удается, возможно, стоит подумать над тем, чтобы забронировать себе определенные места. Причем это не обязательно должны быть дорогие места в первом классе, пишет The Sun.

Эксперты отмечают, что не все места в эконом-классе одинаковые. Например, сиденья у окна почти наверняка могут обеспечить пассажиру лучший сон. Во-первых, в таком случае вас точно не будут постоянно побеспокоить другие пассажиры в вашем ряду, встающие в туалет. Во-вторых, окно можно использовать как опору, на которую можно положить голову и приложить плече.

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Также больше шансов для сна дают места в рядах у аварийных выходов – эти сиденья хоть и чаще всего не откидываются, зато там есть дополнительное место для ног, что позволит вам вытянуться.

А вот чего стоит избегать, если вы хотите поспать в самолете – так это мест в последнем ряду. Бортпроводники предупреждают пассажиров, что при турбулентности самолеты сзади трясутся гораздо сильнее, чем спереди. Кроме того, если туалеты расположены в задней части самолета, то вы также рискуете быть постоянно разбуженными проходящими мимо пассажирами или неприятным запахом. Также последний ряд в самолете не всегда откидывается.

Более того, пассажирам, которые сидят сзади, приходится дольше ждать выхода после приземления самолета, если пассажиров выпускают только на передние двери.

При этом эксперты напоминают, что популярные места необходимо бронировать заранее.

Тем не менее, они также предупреждают, что все эти усилия по выбору идеального места для сна могут оказаться напрасными, если вы сидите рядом с кричащим ребенком. В таком случае стоит также позаботиться о шумоизолирующих наушниках.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествия Майкл Уоллес раскритиковал популярный лайфхак из TikTok, который блогеры советовали использовать, чтобы быстрее заснуть, назвав его опасным для здоровья и жизни пассажира.

Кроме того, врачи раскрыли влияние авиаперелета на организм, а также дали несколько полезных советов, как себя уберечь.

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