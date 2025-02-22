Для Европы и США это является абсолютно нормальным, а вот в Японии могут быть проблемы.

Знакомство с кулинарными традициями той или иной страны является важной частью путешествия для многих туристов. Однако гастрономическая культура может сильно отличаться в зависимости пункта назначения. А потому туристам важно знать о неоторых важных особенностях, чтобы не попасть в неловкие ситуации.

Например, в итальянских ресторанах существует такое понятие как "коперто", а в Испании не стоит заказывать паэлью в понедельник.

Тем временем, пользователи Reddit попытались выяснить, является ли признаком дурного тона брать одну порцию на двоих в ресторанах разных стран.

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"Мы с девушкой мало едим и предпочитаем есть часто. Обычно мы любим разделить закуску, основное блюдо и затем, если все еще голодны, десерт. Также мы не очень любим алкоголь, но иногда мы берем безалкогольные напитки, такие как лимонад, другие напитки из меню и, по крайней мере, воду. Грубо ли это? У нас еще не было плохого опыта за годы путешествий, но нам просто интересно, считается ли это дурным тоном. Прямо сейчас мы в Европе", – написал автор обсуждения с ником afghanpikachu.

Большинство пользователей согласились, что для Европы и США это является абсолютно нормальным.

"Мы тоже так делаем. Это лучше, чем выбрасывать еду", – ответил Ghorardim71.

Тем не мене, в некоторых местах Европы с этим все же могут быть проблемы, в частности, если речь идет о каких-то дорогих или популярных местах.

"Это может считаться грубым в суперпопулярных ресторанах, где трудно получить столик. Рестораны не в восторге от того, что люди заказывают только для одного человека, а затем делятся, хотя большинство из них не дадут вам знать, что они об этом думают, и просто промолчат. Если вы хотите избежать всего этого, вы всегда можете выбрать рестораны, которые предлагают только совместный прием пищи, что означает заказ нескольких небольших блюд и их совместное использование. В Испании это называется тапас, а в Греции мезе", – пояснила пользовательница piezomagnetism.

А вот в Японии попытка взять одну порцию на двоих в ресторане может быть воспринята отрицательно.

"Меня и моего парня не пустили в стейк-хаус в Японии, когда я была единственной, кто заказал основное блюдо. Сначала мы заказали ему суши (на которые у меня аллергия), а потом я хотела стейк. Мы заказали стейк и два бокала вина, но ему сказали, что он должен подождать снаружи, пока я буду есть. Место было не из дорогих, и в нем было 15 пустых столиков. Мы ушли и нашли другой стейк-хаус, где это не было проблемой", – отметила туриста с ником MargaritaBarbie.

С ней согласилася пользовательница с ником VillanelleTheVillain: "Это не то, что любят рестораны в Японии. Каждый человек должен получить еду за столом".

Как ранее сообщал УНИАН, далеко не во всех странх мира принято оставлять чаевых – иногда это могут воспринять как оскорбление.

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