Культовые продукты по всему миру дорожают по целому ряду причин.

Возвращаясь из путешествия, большинство туристов стремятся привезти домой что-нибудь на память – для себя или родных/друзей. Кто-то запасается магнитиками, кто-то скупает футболки и кепки с названиями стран/городов/достопримечательностей, а кто-то бежит в продуктовые магазины, чтобы закупиться местной гастрономией или напитками.

Однако для любителей "вкусных" сувениров есть плохие новости – в 2024 году некоторые из них заметно подорожают по ряду причин, пишет туристическое издательство Fodor's.

1. Итальянское оливковое масло. В 2023 году страны Средиземноморья столкнулись с экстремальными погодными условиями – и одним из самых пострадавших было производство оливкового масла. Италия является одним из крупнейших в мире производителей, а в Тоскане и Лигурии плохие урожаи и низкая урожайность оливковых деревьев привели к ограничению поставок. Как итог, цены в супермаркетах по всей Европе на него выросли на 115%.

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2. Швейцарский шоколад. Сладости из Швейцарии известны на весь мир, а потому не удивительно, что возвращаясь из этой страны, туристы в первую очередь покупают в качестве сувениров именно шоколад. Однако в 2023 году цены на какао подскочили более чем на 21%, потому и цены на шоколад пошли в гору.

3. Шведские конфеты. Цены на сахар в Азии и Европе резко выросли из-за засушливых погодных условий и палящего жаркого лета во многих частях мира. Швеция известна своей культурой "фика", то есть перекус чем-нибудь сладеньким утром, днем и вечером, поэтому в этой скандинавской стране особенно ощутили рост цен на все – конфеты, желе, булочки, печенье и шоколад.

4. Итальянская паста. Опять же, из-за влияния изменений климата на сельское хозяйство цены на макаронные изделия в Италии подскочили более чем на 15% в 2023 году.

5. Шведская икра Kalles. На самом деле икра рыбы каликс – фирменное блюдо Северной Лапландии, но оно очень дорогое. А вот в шведской сети Ikea можно найти ее более дешевую альтернативу: икру Kalles, которая в сочетании с ржаными хрустящими хлебцами станет отличным кулинарным сувениром. Конечно, ее можно купить в Ikea повсюду, но в Швеции гораздо шире выбор. Однако в 2024 году цены на это лакомство резко вырастут из-за высоких цен на энергоносители в Швеции, также шведские морепродукты страдают от изменения климата из-за теплых вод и чрезмерного вылова рыбы.

6. Шотландский виски. В 2024 году цены на односолодовый виски снова подорожают из-за проблем с цепочками поставок, а также из-за повышения правительством цен, чтобы обуздать пристрастие к алкоголю среди несовершеннолетних. Однако покупая виски напрямую у местных заводов, можно немного сэкономить.

7. Японские спиртные напитки. Японский виски станет дороже в 2024 году не из-за изменения климата или какой-либо другой причины, связанной с матерью-природой, а потому что он становится слишком популярным – в результате заводы увеличивают объемы производства и цены.

8. Швейцарский сыр. Еще один фирменный продукт Швейцарии – сыр. Но несмотря на то, что страна производит почти 200 тысяч тонн сыра в год, ее сырная промышленность переживает трудные времена. Супермаркетам в Швейцарии пришлось повысить некоторые цены из-за дороговизны жизни, причем многие затраты связаны с молочной промышленностью, а также с проблемами экспорта. Рост стоимости жизни и счетов за электроэнергию нанесли урон молочным фермерам в Швейцарии, в результате чего многим производителям сыра пришлось сократить свое производство.

9. Корейский Соджу. Цены на национальный корейский алкогольный напиток резко выросли, поскольку его крупнейший в Южной Корее производитель HiteJunro недавно увеличил объем выпускаемой продукции почти на 10%.

10. Корейские кимчи и лапша. Также супермаркеты по всей Южной Корее неуклонно повышают цены на многие основные продукты домашнего обихода, такие как стеклянная лапша, морские водоросли и даже национальное блюдо кимчи. Есть две причины для увеличения: цены на капусту бьют новые рекорды, а в страну импортируется больше кимчи иностранного производства, что приводит к росту цен на кимчи местного производства.

11. Греческие оливки. На самом большом острове страны Крит семейные предприятия в последнее время испытывают большие трудности из-за сложных погодных условий, в результате чего их знаменитые оливковые деревья становятся малоурожайными. Крошечные плоды не производят столько оливкового масла, как раньше, а это означает, что оливки в банках тоже подорожали.

12. Шриланкийский чай. Цены на чай в некоторых частях Азии будут расти, причем этот рост вызван многими факторами. Фермеры вынуждены повышать цены, поскольку потребители больше не заинтересованы в употреблении чая, а изменение климата приводит к плохим погодным условиям, которые влияют на урожайность.

13. Индонезийский самбал и сингапурская паста чили. Сразу в нескольких странах Азии – Сингапуре, Вьетнаме, Таиланде и Индонезии – будут расти цены на пасту чили в банках.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, у каких авиакомпаний Европы самые жесткие правила перевозки ручной клади. Учтите это, когда будете набивать свои сумки сувенирами.

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