Если нет билетов на поезд "Киев – Варшава": альтернативный маршрут через Хелм

Наибольшей популярностью среди международных маршрутов у украинцев сейчас пользуется поезд "Киев – Варшава". Однако, как бы "Укрзализныця" не пыталась бороться со спекулянтами, приобрести билеты на него – задача не из легких из-за очень большого спроса. УНИАН.Туризм по собственному опыту расскажет о прекрасной альтернативе этому маршруту через польский Хелм.

На данный момент самое удобное международное железнодорожное сообщение Украина имеет с Польшей: здесь и рейсов больше, и процесс пересечения границы намного удобнее, чем, к примеру, с Венгрией. Тем не менее, на самый желанный поезд в Польшу купить билеты не так уж просто.

Почему нельзя купить билеты на поезд "Киев – Варшава"

О варшавском поезде среди украинцев уже давно ходят легенды, ведь отхватить билеты на него, да еще и на хорошие места – почти так же нереально, как увидеть единорога. Если вы зайдете на онлайн-ресурсы "Укрзализныци" по бронированию билетов и выберете в поиске билеты на рейс "Киев – Варшава", вы, скорее всего, увидите надпись-приговор "По заданному Вами направлению мест нет. Но вы можете просмотреть маршруты с пересадкой".

В начале ноября национальный железнодорожный перевозчик взялся решить эту проблему, когда перевел продажу билетов на этот рейс только в онлайн-формат и максимально усложнил процесс их обмена или возврата. Мол, билетов нет из-за спекулянтов-мошенников, которые массово скупают билеты и потом перепродают дороже, а такие меры должны были бы их отвадить. Однако на деле оказалось, что приобрести билеты на варшавский поезд легче не стало. И дело не только в спекулянтах, но и в безумном спросе на этот маршрут.

Нет, билеты на поезд "Киев – Варшава" простым смертным купить можно, но для этого понадобится предварительно спланированная операция и немножечко везения. Вот несколько лайфхаков.

Итак, за 20 суток до вашей поездки, когда официально стартует предварительная продажа билетов, вам нужно будет открыть сайт "Укрзализныци" или ее приложение и ровно в 8:00 начать поиск (желательно за пару дней до этого еще потренироваться). В таком случае у вас есть шанс получить билет, если будете делать все четко и слаженно. При этом вернуть билеты в случае отказа от поездки по этому маршруту можно будет только по специальной процедуре в кассе.

Суммируем. Если вы гарантированно планируете поездку в Варшаву более чем за 20 суток до выезда, то можно попробовать купить билеты на варшавский поезд вышеупомянутым способом. Если это не ваш случай – вы планируете путешествие спонтанно ближе к дате выезда или не уверены в планах – то лучше подумать над альтернативным маршрутом.

Это может быть либо автобус прямо до Варшавы, либо же поезд по другому маршруту. В последнем случае у украинцев есть несколько вариантов.

В частности, можно попробовать доехать через Перемышль, куда из Украины ходит немало поездов, причем не только из Киева. Но здесь стоит понимать, что прямых поездов или автобусов от Перемышля до Варшавы нет, поэтому дальше придется ехать с пересадкой или даже несколькими. Если же ваш конечный пункт назначения не Варшава, а какой-то другой город – то Перемышль будет отличным вариантом. К примеру, если ехать во Вроцлав ли Краков.

Поезд "Киев – Хелм": что стоит знать

Если же вам нужно именно в польскую столицу, то у нас есть хорошая новость – варшавский поезд имеет довольно неплохую альтернативу в виде маршрута "Киев – Хелм". Билеты на этот поезд купить гораздо легче, да и вернуть в случае чего гораздо проще. Конечно, и здесь больше шансов получить билеты, если покупать их заблаговременно, однако и караулить на сайте "Укрзализныци" с 8 утра за 20 суток до поездки не придется.

Такой поезд отправляется в 23:52 из Киева, а где-то в 8:00 прибывает на границу, и после двух проверок паспортов уже около 12:30 по польскому времени вы оказываетесь в Хелме. Конечно, если не будет форс-мажоров, которые приведут к задержкам.

Если все пройдет по плану, то поезд "Киев – Хелм" отлично подстроен под рейс до Варшавы, который отправляется из Хелма в 13:10 и прибывает в польскую столицу около 16:30. Перроны расположены рядом, а билеты можно приобрести онлайн, в кассе или прямо в поезде.

Кстати, бывалые путешественники говорят, что этот поезд обычно ждет киевский, если тот вдруг задерживается. Ведь, по факту, его основными пассажирами являются именно украинцы.

При этом поезд из Хелма делает еще немало остановок на маршруте, в том числе в Люблине и Деблине, а после польской столицы он еще дальше направляется в Кутно, Торунь, Быдгоща, Пилу и еще нескольких населенных пунктов.

Важный нюанс. Если успеете на варшавский поезд к 13:10, то советуем позаботиться о перекусе и кофе заблаговременно, ведь в польских Интерсити далеко не всегда есть буфеты, как в наших поездах. Если повезет, то в каком-то из вагонов может быть обустроена небольшая точка со снеками типа чипсов, соломки или печенья. Также там можно купить горячие чай или кофе. Только не слишком раскатывайте губу – чай в пакетиках, а кофе – растворимый из стиков за 10 злотых. В общем, если очень голодны, то вполне пойдет, но если хотите чего-то более полноценного – лучше подготовьтесь, потому что у вас точно не будет времени купить что-то на вокзале Хелма, а ехать до Варшавы – больше трех часов.

Как вариант, напитки можно купить у проводника киевского поезда в термочашку, также у него есть печенье, вафли и прочие мелочи. Ну или же можно взять что-то перекусить из Украины.

Если не хотите рисковать, можно выбрать следующий поезд, который отправляется из Хелма в 18:45 и прибывает в 21:50 в Варшаву, но он едет только до станции "Варшава-Всходня". Тогда можно будет немного прогуляться по Хелму и перекусить.

Сам город Хелм небольшой, однако довольно симпатичный. В принципе, обойти его можно за те несколько часов, которые у вас будут до вечернего поезда в Варшаву. Так, от вокзала Хелма до центра города идти около 1,5 километров, еще немного дальше будет главная изюминка города – Хелмский холм и Собор Рождества Пресвятой Богородицы.

Сравнение поездов "Киев – Варшава" и "Киев – Хелм"

Прямой поезд "Киев – Варшава" отправляется из украинской столицы в 19:26, а прибывает в Варшаву уже в 10:12 по местному времени. Среди прочего на маршруте он делает остановки в Хелме и Люблине. Как мы уже указали выше, хелмский отправляется из столицы позже, а в пути по сумме он чуть дольше, если считать с переездом в Варшаву. Разница не критична – лишь в пару часов, но все же те, кто ограничены во времени – должны это понимать.

По цене комбинация "Киев – Хелм – Варшава" обойдется немного дешевле, чем варшавский поезд, если брать билеты заблаговременно – где-то 1350 гривен (1200 грн до Хелма и 150 грн до Варшавы) против 1700 гривень. Мелочь, но приятно. Если же брать на месте в день отправления, то билет из Хелма в Варшаву будет стоить около 450 гривень, поэтому по сумме получится около 1650 гривень, то есть фактически то же, что и прямым поездом.

Еще один нюанс – поезд "Киев – Варшава" прибывает на станцию "Варшава-Всходня", тогда как поезд из Хелма останавливается в Варшаве на нескольких остановках, в том числе на "Варшава-Центральная" и "Варшава-Заходня", так что здесь вы сможете выбрать более удобный для вас вариант. В этом плане поезд с пересадкой в Хелме немного удобнее.

В то же время стоит знать одну важную особенность поезда "Киев – Хелм": на этой линии курсируют вагоны-трансформеры. Во-первых, у них довольно специфическая нумерация, поэтому надо внимательно все проверить, чтобы не ошибиться. Во-вторых, там немножко нестандартные купе, а потому довольно сложно впихнуть габаритные вещи под нижнюю полку. Поэтому лучше всего ехать этим поездом с рюкзаком или небольшой сумкой. Сама конструкция купе тоже непривычна – полки трансформируются из трехместных сидений типа экспресс в кушетки. На самом деле, ничего сложного, но если сталкиваетесь с ними впервые, то сначала можно не сориентироваться.

При этом в поезде "Киев – Варшава" тоже несколько непривычные для украинцев купе – они трехместные, где три полки расположены одна над другой. С одной стороны, меньше людей в купе, с другой – тому, кому достанутся вторая и третья полки, придется или сидеть всю дорогу на своих полках, или надоедать пассажиру с первой полки, если вдруг все трое едут отдельно и не знакомы между собой.

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Если вдруг вы не смогли купить билеты на поезд "Киев – Варшава", не стоит расстраиваться, ведь всегда есть запасные варианты, и их даже больше, чем вы думаете. При этом некоторые из них даже имеют преимущества над основным маршрутом.

Марина Григоренко

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