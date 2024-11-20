Врачи советуют придерживаться нескольких простых правил, чтобы в дороге не болела голова.

Каждый авиаперелет так или иначе влияет на организм человека, и одно из наиболее ощутимых последствий – головные боли, которые могут длиться от нескольких часовдо нескольких дней.

Впрочем, опрошенные изданием Condé Nast Traveler врачи-неврологи уверяют, что избежать мигрени во время путешествия на самолете можно с помощью нескольких простых ритуалов.

"Стресс от путешествия, изменение атмосферного давления, изменение погоды, нарушение сна и повышенная стимуляция от звука и света могут стать триггерами мигрени", – объясняет Дхарти Дуа, доктор медицины, невролог в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо (OSU).

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Выберите правильное место

Люди, страдающие мигренями, как правило, сверхчувствительны к укачиванию, которое может спровоцировать приступ головной боли. Вот почему важно выбрать в машине или в самолете место, которое обычно не вызывает у вас тошноты или головокружения, рекомендует Кевин Вебер, доктор медицины, невролог в медицинском центре OSU Wexner.

Полет также может вызывать у некоторых людей тошноту, особенно при неожиданной турбулентности. Если у вас есть возможность выбрать место перед вылетом, доктор Дуа предлагает выбрать место у крыльев, где обычно не так шатко. Если вы не можете выбрать эти места, примите профилактическое безрецептурное лекарство от укачивания перед взлетом.

Употребляйте алкоголь с умом

Будь то на борту круизного лайнера или на суше в шикарном городском баре, может возникнуть соблазн выпить пару бокалов, чтобы настроиться на отпуск. Но выпивка и сахар, которого много в коктейлях, могут вызвать у вас жажду, а обезвоживание является распространенным триггером мигрени. Чтобы предотвратить головную боль, вызванную алкоголем, разумно либо полностью воздержаться, либо избегать напитков, которые могут вызвать проблемы, включая сладкие коктейли и красное вино. Такие сорта, как Мерло и Шираз, производятся путем ферментации винограда и его кожицы, которая содержит большое количество флавоноидов и гистаминов. Эти соединения нарушают способность организма метаболизировать алкоголь и расширять кровеносные сосуды, что может вызвать головную боль, которая провоцирует мигрень, объясняет Рена Сухдео Сингх, доктор медицины, невролог в Медицинском центре Мэрилендского университета в Истоне. Белое вино, с другой стороны, обычно легче для организма. Поскольку кожица винограда удаляется до процесса ферментации, в нем меньше соединений, которые могут вызвать мигрень.

И что бы вы ни решили выпить, всегда разумно сочетать это со стаканом воды и потягивать ее в течение дня, чтобы избежать обезвоживания.

"Некоторые путешественники могут попытаться избегать жидкости, чтобы им не пришлось останавливать поездку или пользоваться незнакомой уборной", – говорит доктор Сингх. Но лучше всего предупредить потенциальную головную боль, выпивая не менее восьми стаканов воды в день, говорит она.

Поддерживайте свой обычный режим сна

Путешествия не всегда способствуют хорошему ночному отдыху. Возможно, ранний подъем, чтобы успеть на поезд или самолет, нарушает ваш сон, или пребывание в новом часовом поясе заставляет вас чувствовать себя истощенными. Какова бы ни была причина, исследования показывают, что изменение режима сна, неважно больше или меньше вы спите, может увеличить вероятность приступа мигрени. Но кое-что все же можно с этим сделать.

Если вы летите в новый часовой пояс, Эмад Эстемалик, доктор медицины, невролог из клиники Кливленда, рекомендует адаптироваться как можно скорее. Например, если вы летите поздним вечером или ночью и приземляетесь в пункте назначения утром, вам следует отдать приоритет сну в самолете. Таким образом, когда вы приземлитесь, вы сможете настроить свои биологические часы на новый график. Беруши, удобная подушка для шеи и маска для глаз помогут вам задремать, если обычно вам это не удается. Однако, если вы знаете, что не можете хорошо спать в самолетах, несмотря ни на что, подумайте о том, чтобы хорошенько выспаться в собственной постели днем перед полетом.

По прибытии в пункт назначения доктор Сингх рекомендует спать не менее шести-восьми часов подряд каждую ночь, особенно если это то, что вы обычно делаете дома. Если вам трудно хорошо спать, пока вы в отъезде, подумайте о том, чтобы принять мелатонин, заняться медитацией перед сном или даже побаловать себя массажем, говорит она.

Принимайте лекарства от мигрени профилактически

Из-за изменений барометрического давления перелеты нередко вызывают мигрени, говорит доктор Эстемалик. Вот почему он призывает своих пациентов принимать лекарства от мигрени прямо перед полетом.

Тот же профилактический совет применим и к тем, кто отправляется в высокогорное место. "Многим людям придется что-то принимать, если они собираются кататься на лыжах в горах на большой высоте", – объясняет он.

Постарайтесь расслабиться

Около 70 процентов людей, страдающих мигренью, говорят, что стресс является их главным триггером. Хотя вы можете готовиться к спокойной поездке, добраться до нее может быть очень сложно. Вот почему доктор Сингх предлагает найти способы снять стресс во время путешествия, например, сделать легкую растяжку, глубоко подышать или послушать что-то успокаивающее.

Кроме того, доктор Эстемалик советует употреблять не более 200 миллиграммов кофеина (около двух чашек кофе без кофеина) в дни путешествий. Этот напиток в больших количествах может продлить чувство стресса и, в свою очередь, вызвать потенциальную мигрень.

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