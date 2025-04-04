По статистике, больше всего авиакатастроф бывает не во время взлета или самого полета.

Самым опасным моментом во время полета является заход самолета на посадку. Об этом рассказала аналитик CNN по транспорту и бывший генеральный инспектор Министерства транспорта США Мэри Шиаво, сообщает Daily Express.

"Снижение и посадка - это самое опасное и действительно критическое время", - пояснила она.

По словам эксперта, больше всего происшествий и авиакатастроф происходит именно во время снижения и захода на посадку. Пилотам приходится следить за множеством факторов: за управлением, корректировкой скорости и высоты, выравниванием по взлетно-посадочной полосе. И все это происходит на фоне непредсказуемых погодных условий.

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Отмечено, что даже небольшие просчеты или задержки могут иметь серьезные последствия.

"Снижение и посадка - это сложные процессы. Все должно быть идеально выверено", - сообщила эксперт.

По данным издания, статистика органов безопасности полетов подтверждает слова Шиаво. Утверждается, что более 45% всех авиационных происшествий происходят на этапе захода на посадку.

Лучшие и худшие авиакомпании мира

Как писал УНИАН, в конце 2024 года был представлен рейтинг от сервиса AirHelp, оценившего услуги 109 авиакомпаний со всего мира. Wizz Air і Ryanair оказались в середине рейтинга.

В список худших вошли Tunisair (Тунис), Buzz (Польша), Nouvelair (Тунис), Bulgaria Air (Болгария), El Al Israel Airlines (Израиль) и другие.

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