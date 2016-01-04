Тернопольский облсовет отказался рассматривать мораторий на строительство ГЭС на Днестре





Как передает корреспондент УНИАН, с инициативой исключить данный вопрос из повестки дня выступил председатель облсовета Виктор Овчарук.

Он дважды ставил свое предложение на голосование, однако оно не набирало необходимого количества голосов. Тогда Овчарук предложил перейти к рассмотрению следующего вопроса, минуя данный проект, что вызвало непонимание части депутатского корпуса.

Наконец первый заместитель председателя облсовета Василий Деревляный в третий раз предложил исключить вопрос наложения моратория из повестки дня. За его предложение проголосовали 29 из 49 депутатов.

В то же время депутаты создали временную депутатскую комиссию по изучению возможности строительства каскада ГЭС на верхнем Днестре в пределах Тернопольской области.

Предварительно экологи во время выступлений в сессионном зале отметили, что это будет иметь пагубные последствия для окружающей среды, а также указали, что данный замысел является противозаконным.

«Закон не позволяет проводить хозяйственную деятельность в пределах национального парка «Днестровский каньон». Поэтому строить там ГЭС нельзя», – подчеркнул председатель областной организации «Экоальянс» Александр Филь.

Исполнительный директор общественной организации «Зеленый мир» Александр Степаненко добавил, что строительство каскада ГЭС в верховьях Днестра не предусмотрено ни одной национальной или областной программой.

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«Эта авантюра не имеет под собой основания. А создание комиссии означает поиск путей, чтобы обойти закон», – подчеркнул Степаненко.

Впрочем, депутаты таки приняли решение о создании комиссии. За данное решение проголосовали 45 из 52 присутствовавших депутатов, 7 депутатов не голосовали.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 100 человек пикетировали областной совет с требованием запретить строительство каскада гидроэлектростанций на верхнем Днестре.

Часть пикетчиков пустили в сессионный зал, однако к их требованию наложить мораторий на строительство ГЭС депутаты не прислушались.

В сентябре 2015 года компания «Укргидроэнерго» представила проект по строительству на территориях Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ряда гидроэлектростанций на Днестре, в том числе 5 русловых низконапорных и 1 деривационной. Представители «Укргидроэнерго» заверили, что приоритетом при сооружении станций станет минимизация вреда окружающей среде.

В конце декабря решение о запрете согласования вопроса размещения ГЭС вдоль Днестра принял Ивано-Франковский облсовет.