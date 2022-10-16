В список попали модели от Roco, Realme, OnePlus, Vivo и даже Nokia.

Редакция портала Gizсhina, которая регулярно делится со своими читателями различными топами, составила новый список из пяти лучших смартфонов среднебюджетного сегмента, которые сейчас продаются дешевле $300 или 11 тысяч в гривнах.

В список попали как и только недавно вышедшие смартфоны, так и прошлогодние модели, которые все еще актуальны для покупки.

На первом месте оказался POCO X4 GT , который является ребрендингом вышедшего ранее Redmi Note 11T Pro. У него 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и Full HD+, чип Snapdragon 870 и батарея на 4500 мАч с зарядкой 67 Вт. Также имеется влагозащита по стандарту IP53.

, который является ребрендингом вышедшего ранее Redmi Note 11T Pro. У него 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и Full HD+, чип Snapdragon 870 и батарея на 4500 мАч с зарядкой 67 Вт. Также имеется влагозащита по стандарту IP53. За ним следует Realme GT Neo2T , который за небольшие деньги предлагает характеристики почти флагманского уровня. Аппарат получил AMOLED-матрицу от Samsung диагональю 6.43 дюйма, которая обновляется с частотой 120 Гц. Внутри – процессор MediaTek Dimensity 1200 AI с 8/12 ГБ оперативной памяти на выбор.

, который за небольшие деньги предлагает характеристики почти флагманского уровня. Аппарат получил AMOLED-матрицу от Samsung диагональю 6.43 дюйма, которая обновляется с частотой 120 Гц. Внутри – процессор MediaTek Dimensity 1200 AI с 8/12 ГБ оперативной памяти на выбор. Тройку лидеров замыкает OnePlus Nord CE 2 Lite 5G . Здесь 6,58-дюймовый IPS-дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Смартфон базируется на чипе Snapdragon 695 с аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

На четвертом и пятом месте расположились Nokia G60 5G, у которого корпус выполнен из переработанных материалов, и Vivo T2X со 144-Гц дисплеем и аккумулятором на 6000 мАч.

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Лучшие смартфоны стоимостью до 5000 грн

Если вы в поисках бюджетного смартфона, который не ударит по карману, рекомендуем обратить внимание на топ лучших смартфонов, выпущенных в последние несколько лет, которые сейчас продаются дешевле $150.

Как правило, в таких смартфонах пользователей больше всего интересует мощная батарея, большой запас внутренней памяти и, по возможности, эффектный дизайн.

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