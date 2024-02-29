Производитель уже знает о проблеме и работает над ее решением, но точных сроков восстановления работы смартфонов не смогли назвать.

Пользователи смартфонов Xiaomi и ее субррендов Poco и Redmi жалуются, что свежее обновление MIUI 14 / HyperOS приводит к фатальным последствиям: устройство уходит в цикл бесконечной перезагрузки (так называемый Bootloop).

Согласно постам на тематических форумах, выглядит это так: вместо загрузки операционной системы смартфон запускает режим восстановления (Recovery) – это скрытое меню для решения проблем с ОС. Попытка перейти в безопасный режим (Safe Mode) тоже не дает результата.

Пострадавшие пользователи отмечают, что восстановить работоспособность смартфона можно, но для этого необходимо сбросить его к заводским настройкам, то есть стереть все хранящиеся на нем данные. Однако даже после этого многие пользователи сталкиваются с бутлупом.

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Ситуацию прокомментировали в Xiaomi. Производитель уже знает о проблеме и работает над ее решением, впрочем, точных сроков восстановления работы смартфонов не смогли назвать.

Поэтому на ваш Xiaomi, Redmi или Poco пришло уведомление об обновлении ПО, лучше отменить его загрузку, чтобы избежать окирпичивания устройства.

На днях Xiaomi объявила о начале развертывания новой оболочки HyperOS для европейских пользователей. В списке не только смартфоны, но также планшеты и носимые устройства.

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