В Telegram видеосообщения появились еще в 2017 году.

WhatsApp представил своим пользователям новую функцию – в популярном мессенджере появились видеосообщения в кружочке. Они дополнят голосовые сообщения.

Работают они точно так же, как в Telegram: лимит на одно видео 60 секунд, а запись начинается долгим нажатием на иконку видеокамеры/микрофона.

По умолчанию все видеосообщения проигрываются без звука – чтобы его включить, нужно нажать на видео. Также можно сделать свайп вверх от кнопки микрофона, чтобы сразу начать съемку видео.

Видео дня

Отмечается, что эти видеосообщения защищены сквозным шифрованием, обеспечивая повышенный уровень безопасности для пользователей. Их нельзя напрямую сохранить или переслать, но есть возможность делать скриншоты.

Функция уже появилась в апдейте для iOS и Android, но он распространяется постепенно – на это может потребоваться несколько дней.

Что еще нового в WhatsApp

В последнем обновлении WhatsApp представил каналы по аналогии с Telegram. Также в приложении наконец появилось редактирование отправленных сообщений и возможность защищать диалоги паролем или биометрией.

Ожидается, что с ближайшим апдейтом в WhatsApp добавят возможность закреплять сообщения в личных переписках и чатах и поддержку нескольких аккаунтов на одном смартфоне. Также Android-версии приложения впервые за много лет получит редизайн.

Ранее УНИАН делился инструкцией, как перенести переписку из других мессенджеров в Telegram. Чтобы "переехать" из одного мессенджера в другой, причем без потери данных, нужно сделать буквально пару кликов и свайпов.

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