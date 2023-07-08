В чатах WhatsApp теперь показывается нужный стикер на основе выбранного эмодзи.

В мессенджере WhatsApp обнаружили новую функцию, которая показывает нужный стикер на основе выбранного эмодзи. Эта опция уже давно есть в Telegram.

Нововведение заметил ресурс WABetaInfo в свежей бета-версии WhatsApp для смартфонов. Теперь при вводе в диалоговом окне эмодзи, поверх появится всплывающее окно, в котором будут показаны связанные с этим символом стикеры.

Фишка буде работать примерно так же, как и в Telegram и других мессенджерах: юзеры смогут получать подсказки лишь в том случае, если в их коллекцию уже были добавлены нужные стикеры.

Видео дня

Таким образом нововведение позволит тем пользователям WhatsApp, кто часто пользуется стикерами в переписке, сэкономить больше времени, так как для поиска нужного стикера достаточно будет ввести связанный с ним эмодзи.

Если тестирование пройдет удачно, то функция появится уже в следующем обновлении клиента для смартфонов.

Еще в ближайшие месяцы в WhatsApp добавят возможность закреплять сообщения в личных переписках и чатах и поддержку нескольких аккаунтов на одном смартфоне. Также Android-версии приложения впервые за много лет получит редизайн.

Ранее УНИАН делился инструкцией, как перенести WhatsApp на другой смартфон. Этот процесс заметно упростили – теперь достаточно просто отсканировать QR-код.

Вас также могут заинтересовать новости: