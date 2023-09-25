Более дешевый 15 Plus продержался на полтора часа дольше, чем 15 Pro Max.

Популярный ютубер Mrwhosetheboss с 16,4 млн подписчиков замерил, сколько смартфоны линейки iPhone 15 проработают от одного заряда. И заодно сравнил автономность новых Айфонов с предыдущими поколениями.

Поскольку сама Apple указывает автономность iPhone при просмотре видео, автор ролика смоделировал более реалистичную схему ежедневного использования: YouTube, игры, соцсети, камера. Главное условие – экраны смартфонов должны всегда оставаться включенными, до тех пор, пока не разрядится батарея.

Первым разрядился базовый iPhone 14, проработав 9 часов и 2 минуты. За ним последовали iPhone 15 Pro и iPhone 15 с результатом в 9:20 и 9:57 соответственно.

Следующими отключились iPhone 14 Pro Max (10 часов и 54 минуты), iPhone 13 Pro Max (11 часов и 19 минут) и iPhone 15 Pro Max (11 часов и 41 минута)

Таким образом лидером автономности стал iPhone 15 Plus, который проработал внушительные 13 часов и 19 минут.

Автор ролика отметил, что новое поколение в целом показало себя лучше по автономности, чем прошлое. Тем не менее финальный результат выглядит любопытным, поскольку 15 Pro Max превосходит 15 Plus-версию по емкости аккумулятора (4422 мАч против 4383 мАч), а также оснащается более мощным процессором с высокой энергоэффективностью.

Apple официально представила линейку iPhone 15 в середине сентября. Главным изменением стал переход на USB-C во всех моделях. Теперь пользователи смогут применять один кабель для зарядки своих гаджетов. Больше об изменениях в 15-м модельном ряде читайте в отдельной заметке.

А меж тем в сети уже начинают появляться первые подробности iPhone 16, которые выйдут осенью 2024 года. Ожидается, что в следующем году Apple переведет всю линейку Айфонов на 120-герцовые дисплеи.

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