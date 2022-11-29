Теперь пользователи могут отправлять сообщения самому себе в специальный чат. Там же можно делать свои заметки.

Мировой лидер среди мессенджеров WhatsApp запустил новую функцию под названием "Сообщить себе". Как понятно по названию, теперь у пользователя есть возможность отправлять сообщения самому себя в специальный чат.

Функция работает как "Избранное" из Telegram'а. Она пригодится для заметок, сохранения каких-то постов на потом или даже в качестве хранилища – с загрузкой файлов объемом до 2 ГБ.

Чтобы создать чат с самим собой, нужно найти в WhatsApp свой номер вверху списка контактов.

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Функция "Сообщить себе" станет постепенно доступна для всех пользователей WhatsApp на Android и iOS в ближайшие недели.

WhatsApp продолжает копировать функции Telegram

Раньше в WhatsApp также добавили "Сообщества" – это что-то вроде папок в Telegram для объединения несколько чатов в тематические группы. Например, в сообщество можно добавить групповые переписки жителей дома, рабочие или школьные чаты.

Кроме того, в WhatsApp наконец появилась возможность полностью скрыть свой онлайн-статус. Для этого, перейдите в меню "Настройки → Аккаунт → Конфиденциальность → Время последнего посещения и статус в сети". Там же можно отфильтровать тех пользователей, для которых будет показан ваш настоящий статус в сети.

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