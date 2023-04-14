iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат новую программируемую кнопку вместо фирменного переключателя звуковых режимов.

Будущий iPhone 15 будоражит умы инсайдеров. В марте сообщалось, что Pro-модели получат программируемую кнопку вместо переключателя звуковых режимов, позже эту информацию опровергли. Свежие данные указывают, что iPhone 15 Pro все же получит новую кнопку.

Как пишет портал MacRumours, хотя Apple планирует сохранить двойную кнопку регулировки громкости, а не сплошную, как до этого утверждали инсайдеры, переключатель режимов звука в новых айфонах все же будет изменен.

Вместо переключателя ("Звонок/Бесшумно") Apple будет использовать физическую кнопку, которая называется "кнопкой звонка" или "кнопкой действия". На ней можно будет назначить действие по желанию, как это уже возможно в Apple Watch Ultra.

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Предполагается, что пользователь сможет сам выбрать действие по ее нажатию: например, запуск камеры, создание скриншота или видеозапись экрана. Большинством этих функций уже можно управлять с помощью Back Tap – постукивания по задней панели, которая впервые появилась в iOS 14.

Сенсорные "сплошные" кнопки, от которых Apple решила в последний момент отказаться из-за технических проблем на массовом производстве, по слухам, дебютируют в моделях iPhone 16 в 2024 году.

iPhone 15 Pro Max получит самые тонкие рамки в истории

Как ожидается, рамка нового флагмана Apple будет шириной всего 1,55 мм. Для сравнения, у нынешнего лидера Xiaomi 13 этот показатель равен 1,81 мм. При этом, стоит учитывать, что у смартфонов Apple рамка со всех сторон одинаковая, в отличие от большинства аппаратов с Android.

По слухам, в обычных iPhone 15 тоже будут изогнутые рамки, но их толщина в сравнении с прошлым поколением не изменится. Диагонали экранов останутся тех же размеров, как в линейке iPhone 14.

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