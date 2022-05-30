Украинская ИТ-армия установила рекорд, атаковав более 800 российских онлайн-ресурсов на прошлой неделе.
Об этом пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила в своем Telegram-канале.
На этой неделе ІТ-армии удалось установить рекорд по количеству атакованных российских онлайн-сервисов! С 23 по 29 мая было атаковано более 800 российских онлайн-ресурсов, – говорится в сообщении.
Так, из-за кибератак клиенты многих российских банков не смогли воспользоваться онлайн-банкингом и осуществить финансовые операции со смартфона.
Кроме того, из-за атак на микрофинансовые организации россиянам не удалось взять микрокредиты.
Не обошла украинская IT-армия и российские биржи, которым для удержания натиска и продолжения функционирования пришлось отключать доступ за рубежом.
Также украинские IT-специалисты атаковали магазин приложений RuStore, являющийся российским аналогом Google Play, запуск которого состоялся на прошлой неделе.
Кроме того, атаки "положили" онлайн-услуги по страхованию.
Российские СМИ. Традиционно в выходные россиянам было сложнее употреблять кремлевскую пропаганду из-за кибератак на сайты региональных СМИ и телеканалов, – говорится в сообщении.
Справка УНИАН. IT-армия Украины – сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав ІТ-армии входит более 300 тыс. волонтеров. ІТ-армия объединила как и украинских, так и иностранных профессионалов.
Ранее украинские хакеры рассказали, как "положили" крупнейший российский видеохостинг Rutube. Специалисты называют это самой большой победой с начала кибервойны.
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