Также есть фронтальная камера на 50 Мп и 120-герцовый AMOLED экран.

Компания Vivo анонсировала свой новый смартфон-середняк V29e для ценителей изогнутых экранов и необычного дизайна. Его главная дизайнерская фишка – стекло на задней крышке, меняющее цвет.

Устройство предлагается в двух расцветках – голубом и темно-красном. Второй вариант оснащен особой задней панелью, которая под воздействием УФ-излучения меняет цвет с красного на черный. Голубая расцветка такую фишку, судя по всему, не поддерживает.

С "начинкой" здесь тоже все в порядке:

6,78-дюймовый AMOLED экран, FHD+, 120 Гц;

процессор Qualcomm Snapdragon 695;

8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ накопителя;

батарея емкостью 5000 мАч, а зарядка на 44 Вт;

фронталка на 50 Мп, основная камера 64 Мп с OIS.

Кроме того, у девайса при себе Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.1, GPS, также есть слот для карты microSD. Из коробки он работает на Android 13 с оболочкой Funtouch OS.

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Пока смартфон можно купить только в Индии. Модель на 8/128 ГБ обойдется в 26 900 рупий (~12 000 грн), а за версию на 8/256 ГБ просят 28 900(~13 000 грн). Позже он доберется и до Европы.

Выбор среднебюджетного смартфона 2023 году может быть непростой задачей, ведь рынок переполнен бесчисленным количеством вариантов от разных производителей. УНИАН делился рейтингом лучших Аndroid-гаджетов стоимость до $300.

Если бюджет побольше, есть аналогичный рейтинг бюджетных флагманов до $500. В плане мощности и функционала они не сильно уступают последним айфонам и самым дорогим Android-флагманам.

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