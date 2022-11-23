Основатель компании убеждает, что они начали работать задолго до того, как появился американский Starlink.

Американская компания SpaceX подала в суд на украинскую компанию ООО "Старлинк" и на Укрпатент из-за названия Starlink.

Соответствующее производство было открыто 24 октября, а первое заседание запланировано на 8 декабря, сообщает dev.ua.

Американцы требуют досрочно прекратить действие торговой марки украинской "Старлинк", которая подала заявку на регистрацию бренда еще в марте 2010 года, а сама регистрация состоялась в феврале 2011-го. В то же время дочерняя компания Starlink в Украине – ООО "Старлинк Юкрейн", заработала в Украине только в апреле 2022 года.

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Учредитель ООО "Старлинк" Сергей Дулицкий рассказал, что юристы SpaceX связались с ним еще год назад и начали требовать отдать им торговую марку, поскольку Starlink – это "всемирно известный бренд".

Мужчина отмечает, что ООО "Старлинк" предоставляет IT-услуги под брендом StarLink более 14 лет. Его компания зарегистрирована в 2009-м, тогда как американская Starlink была анонсирована в 2015 году, а услуги запустила в 2020-ом.

"Мы же не виноваты в том, что выбрали такое название. Кстати, еще задолго до того, как появился сам Starlink", — возмутился Дулицкий.

Стоит добавить, что он допускает возможность переговоров с компанией, если SpaceX компенсирует затраты на отказ от бренда. Мужчина пояснил, что по этому названию его бизнес знают клиенты, а также много лет на этом домене работала почта.

Starlink в Украине

В Украине спутниковый интернет Starlink официально заработал 26 февраля. Около 20 тысяч спутниковых единиц Starlink было передано Украине с начала полномасштабного вторжения российских войск в феврале.

После этого их количество начало только расти. Спутниковый интернет активно используется не только военными, но и на деоккупированных территориях, где нет связи.

Справка УНИАН. Starlink - проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

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