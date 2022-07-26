Терминалы помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях.

В Украине работает более 12 тысяч терминалов Starlink.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Они помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях. Война - время вызовов и нестандартных решений. Наша команда проверила, сможет ли терминал работать в пути на скорости 130 км/ч. Результаты передаем в SpaceX", - отметил он.

Справка УНИАН. Starlink — проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

Starlink Ukraine получила лицензию оператора. Представительство компании SpaceX уже скоро начнет активную работу в Украине. Представительство Starlink появилось в Украине в конце апреля. Юридическое лицо зарегистрировано под названием "Старлинк Юкрейн".

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