Xiaomi готовится к выпуску операционной системы HyperOS 3. Сообщается, что в этом году пользователям не придется ждать осени: новая ОС станет доступна уже в середине 2025 года, практически одновременно с выходом Android 16.
Профильный портал XiaomiTime опубликовал список девайсов компании и ее суббрендов Redmi и Poco, которые смогут обновиться до HyperOS 3. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгреде.
Xiaomi:
Xiaomi 15;
- Xiaomi 15 Pro;
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13 Lite;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi MIX Flip;
- Xiaomi MIX Flip 2;
- MIX Fold 3;
- MIX Fold 2.
- Xiaomi Pad 7;
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 6S Pro;
- Xiaomi Pad 6 Pro;
Redmi:
- Redmi Note 14;
- Redmi Note 13;
- Redmi Note 12 4G;
- Redmi Note 12 4G NFC;
- Redmi Note 12S;
- Redmi Note 12 Turbo;
- Redmi Note 12T Pro;
- Redmi 12;
- Redmi 13;
- Redmi 13C;
- Redmi 14C;
- Redmi 14C 5G;
- Redmi A3 Pro;
- Redmi A4 5G;
- Redmi K80;
- Redmi K70;
- Redmi K60;
- Redmi K60 Pro;
- Redmi K50 Ultra;
- Redmi Turbo 3;
- Redmi Turbo 4.
- Redmi Pad SE;
- Redmi Pad Pro;
- Redmi Pad SE 8.7;
- Redmi Pad Pro 5G.
Poco:
- Poco F5;
- Poco F5 Pro;
- Poco F6;
- Poco F6 Pro;
- Poco F7;
- Poco F7 Pro;
- Poco F7 Ultra;
- Poco X6 5G;
- Poco X6 Pro 5G;
- Poco X7;
- Poco X7 Pro;
- Poco X7 Pro-Iron Man Edition;
- Poco M6 Pro 4G;
- Poco M6 Pro 5G;
- Poco M6 4G;
- Poco M6 5G;
- Poco M7 Pro 5G;
- Poco C65;
- Poco C75;
- Poco C75 5G.
Ожидается, что в HyperOS 3 будет улучшена производительность системы (более быстрый запуск приложений) и задач с работой ИИ, появятся новые возможности персонализации и новые функции Game Turbo для геймеров.
Также фирменная прошивка получит все основные фишки Android 16. Среди них – полностью переработанная панель уведомлений и быстрых настроек, а режим Не беспокоить якобы переделают настолько, что даже название будет иным, пишут в Android Authority.
Напомним, что глобальная версия HyperOS 2.0 стала доступна лишь к концу 2024 года и продолжает развертываться. Совершенно точно апдейт не придет на телефоны, которые перешли в статус End of Life (EOL). Среди них, например, Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.