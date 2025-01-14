Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгреде.

Xiaomi готовится к выпуску операционной системы HyperOS 3. Сообщается, что в этом году пользователям не придется ждать осени: новая ОС станет доступна уже в середине 2025 года, практически одновременно с выходом Android 16.

Профильный портал XiaomiTime опубликовал список девайсов компании и ее суббрендов Redmi и Poco, которые смогут обновиться до HyperOS 3. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгреде.

Xiaomi:

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi MIX Flip;

Xiaomi MIX Flip 2;

MIX Fold 3;

MIX Fold 2.

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Pad 7 Pro;

Xiaomi Pad 6S Pro;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Redmi:

Redmi Note 14;

Redmi Note 13;

Redmi Note 12 4G;

Redmi Note 12 4G NFC;

Redmi Note 12S;

Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi 12;

Redmi 13;

Redmi 13C;

Redmi 14C;

Redmi 14C 5G;

Redmi A3 Pro;

Redmi A4 5G;

Redmi K80;

Redmi K70;

Redmi K60;

Redmi K60 Pro;

Redmi K50 Ultra;

Redmi Turbo 3;

Redmi Turbo 4.

Redmi Pad SE;

Redmi Pad Pro;

Redmi Pad SE 8.7;

Redmi Pad Pro 5G.

Poco:

Poco F5;

Poco F5 Pro;

Poco F6;

Poco F6 Pro;

Poco F7;

Poco F7 Pro;

Poco F7 Ultra;

Poco X6 5G;

Poco X6 Pro 5G;

Poco X7;

Poco X7 Pro;

Poco X7 Pro-Iron Man Edition;

Poco M6 Pro 4G;

Poco M6 Pro 5G;

Poco M6 4G;

Poco M6 5G;

Poco M7 Pro 5G;

Poco C65;

Poco C75;

Poco C75 5G.

Ожидается, что в HyperOS 3 будет улучшена производительность системы (более быстрый запуск приложений) и задач с работой ИИ, появятся новые возможности персонализации и новые функции Game Turbo для геймеров.

Видео дня

Также фирменная прошивка получит все основные фишки Android 16. Среди них – полностью переработанная панель уведомлений и быстрых настроек, а режим Не беспокоить якобы переделают настолько, что даже название будет иным, пишут в Android Authority.

Напомним, что глобальная версия HyperOS 2.0 стала доступна лишь к концу 2024 года и продолжает развертываться. Совершенно точно апдейт не придет на телефоны, которые перешли в статус End of Life (EOL). Среди них, например, Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.

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