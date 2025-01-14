HyperOS 3.0: какие телефоны могут обновиться до новой ОС / фото XiaomiTime

Xiaomi готовится к выпуску операционной системы HyperOS 3. Сообщается, что в этом году пользователям не придется ждать осени: новая ОС станет доступна уже в середине 2025 года, практически одновременно с выходом Android 16.

Профильный портал XiaomiTime опубликовал список девайсов компании и ее суббрендов Redmi и Poco, которые смогут обновиться до HyperOS 3. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгреде.

Xiaomi:

  • Xiaomi 15;

  • Xiaomi 15 Pro;
  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi 14;
  • Xiaomi 14 Pro;
  • Xiaomi 14 Ultra;
  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13 Lite;
  • Xiaomi 12;
  • Xiaomi 12 Pro;
  • Xiaomi MIX Flip;
  • Xiaomi MIX Flip 2;
  • MIX Fold 3;
  • MIX Fold 2.
  • Xiaomi Pad 7;
  • Xiaomi Pad 7 Pro;
  • Xiaomi Pad 6S Pro;
  • Xiaomi Pad 6 Pro;

Redmi:

  • Redmi Note 14;
  • Redmi Note 13;
  • Redmi Note 12 4G;
  • Redmi Note 12 4G NFC;
  • Redmi Note 12S;
  • Redmi Note 12 Turbo;
  • Redmi Note 12T Pro;
  • Redmi 12;
  • Redmi 13;
  • Redmi 13C;
  • Redmi 14C;
  • Redmi 14C 5G;
  • Redmi A3 Pro;
  • Redmi A4 5G;
  • Redmi K80;
  • Redmi K70;
  • Redmi K60;
  • Redmi K60 Pro;
  • Redmi K50 Ultra;
  • Redmi Turbo 3;
  • Redmi Turbo 4.
  • Redmi Pad SE;
  • Redmi Pad Pro;
  • Redmi Pad SE 8.7;
  • Redmi Pad Pro 5G.

Poco:

  • Poco F5;
  • Poco F5 Pro;
  • Poco F6;
  • Poco F6 Pro;
  • Poco F7;
  • Poco F7 Pro;
  • Poco F7 Ultra;
  • Poco X6 5G;
  • Poco X6 Pro 5G;
  • Poco X7;
  • Poco X7 Pro;
  • Poco X7 Pro-Iron Man Edition;
  • Poco M6 Pro 4G;
  • Poco M6 Pro 5G;
  • Poco M6 4G;
  • Poco M6 5G;
  • Poco M7 Pro 5G;
  • Poco C65;
  • Poco C75;
  • Poco C75 5G.

Ожидается, что в HyperOS 3 будет улучшена производительность системы (более быстрый запуск приложений) и задач с работой ИИ, появятся новые возможности персонализации и новые функции Game Turbo для геймеров.

Видео дня

Также фирменная прошивка получит все основные фишки Android 16. Среди них – полностью переработанная панель уведомлений и быстрых настроек, а режим Не беспокоить якобы переделают настолько, что даже название будет иным, пишут в Android Authority.

Напомним, что глобальная версия HyperOS 2.0 стала доступна лишь к концу 2024 года и продолжает развертываться. Совершенно точно апдейт не придет на телефоны, которые перешли в статус End of Life (EOL). Среди них, например, Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.

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