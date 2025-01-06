Названы смартфоны Xiaomi, которые перестанут получать обновления в 2025 году

В 2025 году многие устройства Xiaomi достигнут конца своего жизненного цикла (EOL) и больше не будут получать обновления. Для некоторых из них последним крупным апдейтом станет HyperOS 2 на базе Android 14, тогда как владельцам других устройств придется довольствоваться только апдейтами безопасности.
Согласно опубликованной информации, модели линеек Xiaomi 11 и Mi 11, а также Xiaomi 11 Lite 5G NE увидят свое последнее обновление весной 2025 года.
Но еще больше моделей перед прекращением поддержки не получат HyperOS 2. К этим устройствам относятся:
- Redmi Note 11 SE
- POCO M4 5G
- Redmi 10 5G
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi 10C
- Redmi Pad
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 11 Pro 5G
- POCO M4 Pro
- POCO X4 Pro 5G
После завершения поддержки эти устройства больше не получат никаких обновлений – ни MIUI, ни HyperOS, ни патчей безопасности. Тем не менее пользователи смогут продолжать использовать свои устройства или устанавливать кастомные прошивки.
Таким образом, вышеперечисленные модели Xiaomi, Redmi и POCO достигнут конца своего жизненного цикла. Пользователи могут перейти на новые модели, такие как Redmi Turbo 4 или Redmi Note 14 – для них разработчики обещают более продолжительную поддержку.
Ранее УНИАН публиковал перечень смартфонов Xiaomi, которые в конце 2024 года перешли в статус End of Life (EOL). Это означает, что эти модели перестали получать обновления безопасности и новые функции из последующих версий ПО.
Меж тем Xiaomi работает над скорым запуском флагмана Xiaomi 15 Ultra, который будет конкурировать с iPhone 16 Pro Max и будущим Galaxy S25 Ultra. Смартфон должны официально представить в феврале вместе с глобальным релизом Xiaomi 15.