Названы смартфоны Xiaomi, которые перестанут получать обновления в 2025 году

Для Redmi Note 11, Mi 11 и других популярных моделей наступает конец эпохи.

В 2025 году многие устройства Xiaomi достигнут конца своего жизненного цикла (EOL) и больше не будут получать обновления. Для некоторых из них последним крупным апдейтом станет HyperOS 2 на базе Android 14, тогда как владельцам других устройств придется довольствоваться только апдейтами безопасности.

Согласно опубликованной информации, модели линеек Xiaomi 11 и Mi 11, а также Xiaomi 11 Lite 5G NE увидят свое последнее обновление весной 2025 года.

Но еще больше моделей перед прекращением поддержки не получат HyperOS 2. К этим устройствам относятся:

Видео дня

Redmi Note 11 SE

POCO M4 5G

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime 5G

Redmi 10C

Redmi Pad

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

POCO M4 Pro

POCO X4 Pro 5G

После завершения поддержки эти устройства больше не получат никаких обновлений – ни MIUI, ни HyperOS, ни патчей безопасности. Тем не менее пользователи смогут продолжать использовать свои устройства или устанавливать кастомные прошивки.

Таким образом, вышеперечисленные модели Xiaomi, Redmi и POCO достигнут конца своего жизненного цикла. Пользователи могут перейти на новые модели, такие как Redmi Turbo 4 или Redmi Note 14 – для них разработчики обещают более продолжительную поддержку.

Ранее УНИАН публиковал перечень смартфонов Xiaomi, которые в конце 2024 года перешли в статус End of Life (EOL). Это означает, что эти модели перестали получать обновления безопасности и новые функции из последующих версий ПО.

Меж тем Xiaomi работает над скорым запуском флагмана Xiaomi 15 Ultra, который будет конкурировать с iPhone 16 Pro Max и будущим Galaxy S25 Ultra. Смартфон должны официально представить в феврале вместе с глобальным релизом Xiaomi 15.

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