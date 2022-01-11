Утилита пригодится для поиска фоновой музыки c Netflix, YouTube, Twitch или любого другого сайта.

Теперь "шазамить" можно и с ПК. Популярное приложение для распознавания музыки Shazam стало доступно в виде бесплатного расширения – пока что только в браузерах Google Chrome и Microsoft Edge на Windows и macOS.

Скачать его можно по этой ссылке.

После установки расширения в правой части адресной строки браузера станет доступна соответствующая фирменная иконка сервиса. По нажатию на нее открывается небольшая панель с элементами управления. Тапните "Click to Shazam" – и запустится процесс распознавания.

В случае успешного распознавания на экране появится название трека, а также ссылка на его полную версию в стриминговом сервисе Apple Music (сервис с 2018 года принадлежит купертиновцам). Расширение пригодится для поиска фоновой музыки c Netflix, YouTube, Twitch или любого другого сайта.

Ранее мы уже рассказывали, как вернуть счетчик дизлайков на YouTube. Для этого необходимо установить одно простейшее расширение, которое доступно для всех популярных браузеров. Утилиту можно поставить даже на айфон, но для этого нужно, чтобы на смартфоне стоял джейлбрейк.

Также УНИАН делился лайфхаком, как ускорить зарядку смартфона. Эта "фича" доступна для всех телефонов, начиная от старых кнопочных моделей и заканчивая современными смартфонами, фаблетами и тп.

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