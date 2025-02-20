Обведи и 'загугли': одна из лучших новых функций Android добралась до iPhone

Теперь "Google Объектив" может быстро и легко искать информацию о любых объектах, которые попадают на экран.

Google выпустила обновление, которое добавляет одну из лучших новых функций Android в смартфоны Apple – Circle to Search. Об этом сообщает портал GSMArena.

Теперь пользователи смогут искать информацию в Google о любом объекте на экране, просто обведя его. Функция аналогична Circle to Search на Android, но в случае с iOS интегрирована через Google "Объектив".

Например, если в стать попалось фото интересного арт-объекта, достаточно обвести его или коснуться, чтобы получить дополнительную информацию. Точно так же, при просмотре видео можно выделить предмет, и Google "Объектив" найдет похожие. Это позволяет быстро выполнять визуальный поиск без необходимости делать снимок экрана и искать информацию в отдельной вкладке.

Видео дня

Чтобы перейти к новому поиску, нужно открыть трехточечное меню в приложениях Google или Chrome и выбрать "Поиск по экрану с Google Объективом". Затем нужно выделить на экране то, о чем нужна информация. Обновление распространяется по всему миру и станет доступным всем iOS-юзерам в течение недели.

Google также заявила, что "в ближайшие месяцы" в адресной строке Chrome появится новый значок Google Lens, который позволит получать доступ к той же функции еще быстрее.

Напомним, вчера Apple представила iPhone 16e – теперь это самый доступный Айфон, который при этом поддерживает Apple Intelligence. В базовых моделях iPhone 15 функций ИИ нет из-за недостатка ОЗУ.

Конкурировать такой Айфон будет с Pixel 9a, который выйдет в марте, но будет стоить, скорее всего, $499. Батарея и экран у него будут больше, чем у 8a, а внешне смартфон Google будет сильно отличаться от предшественника.

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