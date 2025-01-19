Пользователи версий 23H2 и 22H2 Windows 11 могут выбрать время для перезагрузки или отложить обновление, но не отказаться от него.

Корпорация Microsoft начала принудительное обновление совместимых ПК до последней версии своей операционной системы Windows 11 24H2.

Это обновление предназначено для устройств, работающих на более старых версиях Windows 11, таких как 22H2 и 23H2, поддержка которых закончилась или близится к завершению. Пользователи могут выбрать время для перезагрузки или отложить обновление, но не отказаться от него, сообщает Windows Latest.

На данный момент автоматическая установка затрагивает пользователей Windows 11 Pro и 11 Home. При этом в Microsoft подчеркнули, что Windows 11 24H2 не будет установлена на несовместимые компьютеры и некоторые другие ПК.

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Windows 11 24H2 – это самое крупное обновление в истории этой операционной системы, которое было выпущено осенью 2024 года. Из ключевых фишек: новая боковая панель в меню "Пуск", обновленный "Проводник", нативная поддержка работы с архивами 7z и TAR. Также была увеличена производительность ПК с процессорами Ryzen, включая серию Ryzen 9000.

Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.

По словам Microsoft, 2025 год станет "годом перехода на Windows 11". Самая новая операционная система до сих пор остается в тени Windows 10. Спустя три года с момента выхода ОС установлена меньше, чем на 35% ПК. Многие отдают предпочтение функционалу и интерфейсу "десятки".

Жизненный цикл Windows 10 заканчивается в октябре, но Microsoft впервые предлагает пользователям возможность продолжить пользоваться старой ОС и получать обновления платно. За 30 долларов можно получить дополнительный год поддержки.

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