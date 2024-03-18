Компания Apple ведет переговоры с Google относительно интеграции самой совершенной модели на основе искусственного интеллекта под названием Gemini в свои продукты.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Apple хочет получить разрешение, чтобы лицензировать Gemini с целью ее интеграции в некоторые новые функции в обновленном программном обеспечении iPhone в этом году.
Кроме того, техногигант недавно общался и с OpenAI о возможности использования ее ИИ-модели в своих продуктах. Пока стороны не определились с условиями или брендингом использования искусственного интеллекта. Окончательного решения, как это соглашение реализуют также нет.
Как указывается, Google много лет платила Apple миллиарды долларов, чтобы ее поисковая система была по умолчанию в веб-браузере Safari на iPhone и других устройствах.
Сейчас же Apple готовит новые возможности в рамках iOS 18 на основе собственных ИИ-моделей. Обновление ОС сосредоточится на функциях, которые работают на самих устройствах, а не предоставляются через "облачные сервисы".
Обновления в Apple
Недавно стало известно, что Apple впервые за 20 лет хочет переименовать "Apple ID".
Также компания начала разработку первого MacBook Pro на новом чипе M4, который будет базироваться на A18 - это следующий чип для iPhone, который должен появиться в этом году. Оба будут иметь больше ядер Neural Engine.