А до конца года к ним присоединятся и другие устройства Samsung из числа ранее выпущенных.

Недавно Samsung представила свои первые смартфоны с искусственным интеллектом – Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. При этом производитель пообещал, что воспользоваться некоторыми ИИ-фичами смогут и владельцы более старых устройств.

Как теперь стало известно, это случится совсем скоро. Обновление One UI 6.1 для владельцев серии Galaxy S23 ожидается уже в следующем месяце, Также на обновление могут рассчитывать владельцы S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, а также планшетов линейки Galaxy Tab S9.

Отмечается, что некоторые ИИ-функции останутся только на новых флагманах Samsung, поскольку в S24 используются самые актуальные на данный момент процессоры: Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen, а функционал Galaxy AI сильно зависит от процессора. Но как минимум старые девайсы могут рассчитать на:

Голосовой переводчик, который активируется во время телефонных звонков и переводит речь в реальном времени.

Выделение объектов на фото в соцсети или видео и умный поиск по ним в интернете.

Сервис по автоматическому созданию заметок и редактированию фото,

Улучшения для приложений камеры и помощника камеры.

В 2024 году все больше брендов внедряют функции искусственного интеллекта в свои смартфоны. Они должны продлить срок службы батареи, а также "прокачают" голосовых помощников, сделав их еще умнее. В настоящий момент ИИ-функции есть в самых топовых смартфонах Google, Samsung и OnePlus.

А пока Android-производители добавляют ИИ-фишки в свои девайсы, на iPhone они появятся только этой осенью с выходом iOS 18. При этом предполагается, что большая часть новых "фишек" будет задействована эксклюзивно в iPhone 16, а предыдущие модели получат только некоторые из новых возможностей.

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