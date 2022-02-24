В то же время украинцев просят бережливо относиться к пользованию интернетом и не перегружать сеть.

В Госспецсвязи призвали операторов мобильной и интернет-связи обеспечивать связь, даже если у абонентов недостаточно денег на счетах. По информации замглавы Комитета по цифровой трансформации, те пошли на встречу.

"Имеем договоренность, что большое количество фиксированных (кабельных) операторов провайдеров, не будет выключать своих абонентов, в случае окончания денег на счете. Тоже самое, два мобильных оператора", – заявили в Госспецсвязи.

В то же время украинцев просят бережливо относиться к пользованию интернетом и не перегружать сеть.

Ранее УНИАН уже писал, что информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета не соответствует действительности. Операторы и интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в условиях российской агрессии.

Несмотря на это, стоит быть готовым к непредсказуемым ситуациям, а также подготовить свою технику. Мы собрали подборку оффлайн-мессенджеров, в которых можно общаться даже без интернета. Они могут пригодиться в любой момент.