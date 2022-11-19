В голосовании уже приняли участие более 6 млн пользователей.

Владелец Twitter бизнесмен Илон Маск запустил в соцсети голосование с вопросом, стоит ли разблокировать страницу 45-го президента США Дональда Трампа.

На своей странице в Twitter Маск опубликовал голосование, которое продлится ровно сутки. Результаты будут доступны 20 ноября, в 2:47 по киевскому времени.

В голосовании есть только два коротких варианта ответа: да или нет. Сейчас в нем приняли участие уже более 6 млн пользователей.

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54,5% считают, что Трампа нужно разблокировать, а 45,5% - что нет.

Приобретение Twitter Илоном Маском

О планах Маска приобрести Twitter стало известно в апреле 2022, но в июле он отозвал предложение.

В октябре Илон Маск снова передумал и купил соцсеть за $44 млрд.

Справка УНИАН. В январе 2021 года администрация социальной сети Twitter навсегда заблокировала доступ к аккаунту Трампа. 7 января его в Facebook и Instagram также были заблокированы. 12 октября 2022 года стало известно, что Twitter, после покупки Маском, пересматривает свою политику относительно пожизненной блокировки пользователей.

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