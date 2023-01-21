Впрочем, поддержка операционной системы будет продолжаться еще по крайней мере пару лет.

В Microsoft придумали, как ускорить переход большего числа пользователей на "операционку" Windows 11. В конце этого месяца, 31 января, компания прекратит продажу и загрузку лицензионных копий Windows 10 через свой веб-сайт.

Другими словами, начиная с февраля, Microsoft будет продавать только Windows 11. Впрочем, у сторонних ритейлеров лицензии останутся в продаже и после 31 января, что даст чуть больше времени тем, кто хочет собрать новый компьютер на Windows 10, сообщает портал PCWorld.

Несмотря на прекращение продажи и загрузки, "десятка" продолжит получать обновления безопасности, защищающие ПК от вирусов, шпионского и другого вредоносного ПО еще два года – до 14 октября 2025 года.

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Напомним, что ранее в этом месяце Microsoft уже прекратила поддержку версии Windows 8.1, а в декабре 2022 года – Windows 10 21H1. Последняя, к слову, и по сей день остается одной из самой популярной операционкой компании.

Популярность Windows 11 набирает обороты

Релиз последней на сегодня ОС от Microsoft – Windows 11 – состоялся в октябре 2021 года. Несмотря на то, что поначалу система была встречена холодно пользователями, она продолжает сокращать разрыв с "десяткой".

Согласно статистике за ноябрь 2022 года, "одинадцатка" в настоящий момент установлена на 16% компьютеров, при этом среди пользователей Steam ее доля составляет почти 30%.

Ранее УНИАН собрал главные "фишки", ради которых стоит обновиться до Windows 11. Так, например, меню "Пуск" стал гораздо удобнее, улучшилась работа с окнами, а игры теперь грузятся быстрее и выглядят ярче.

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