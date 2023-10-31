Обновление Android 14 уже доступно всем пользователям устройств Google Pixel, начиная с Pixel 4a, и некоторым Samsung.

Полноценное развертывание Android 14 еще не началось: пока обновиться до новой ОС могут смартфоны Google Pixel и несколько Samsung. Тем не менее в сети уже начали появляться сообщения о проблемах, которые может вызвать установка новой версии операционки.

По данным портала Techspot, из-за одной программной ошибки смартфоны могут перестать корректно работать или и вовсе запускаться. Речь идет о функции Multiple Profiles, которая позволяет создавать на одном смартфоне несколько пользовательских профилей.

Известно, что если не активировать "Несколько профилей", смартфон работает корректно. В противном случае проблемы могут быть самыми разными – от "вечной" загрузки и запрета доступа к накопителю до самопроизвольного сброса настроек, в результате чего удаляются все данные на девайсе, без возможности восстановления.

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Несмотря на большое количество жалоб тех, кто обновил свои устройства до Android 14, Google пока никак не реагирует на них и не комментирует. В баг-трекере ошибка получила средний уровень важности, поэтому ее решением могут заняться не скоро.

В качестве профилактических мер пользователям рекомендуют повременить с обновлением своих смартфонов до Android 14 или как минимум убедиться, что на устройстве имеется лишь один пользовательский профиль.

Функции Android 14: все, что вам нужно знать

В начале октября вышла новая версия Android под номером 14. Она получила много разных фишек, включая умный генератор обоев, монохромную тему и возможность использовать камеру смартфона как вебку.

Также известно, что в Android 14 существенно улучшили производительность и "живучесть" смартфонов: это удалось достигнуть благодаря новому алгоритму запуска приложений. А еще производитель сократил фоновую активность приложений на 50%.

Пока что апдейт до Android 14 доступен для устройств Pixel и Samsung. Другие смартфоны на Android обновятся до своей актуальной операционки до конца года. К примеру, в декабре девайсы Xiaomi начнут получать HyperOS, которая пришла на замену оболочки MIUI.

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