Пока что фишка доступна только в смартфонах Google, но в будущем доступность будет расширяться.

Сразу после выхода Android 14 обладатели совместимых смартфонов обратили внимание на новую уникальную фичу, которой нет на iPhone. Речь идет об ИИ-генераторе обоев, который создает картинки по запросу пользователя.

Впервые эту функцию заметили в бета-версии еще в мае, но с того момента ее серьезно улучшили и встроили в новую версию ОС по умолчанию. Портал The Verge показал, как генератор работает на практике.

В разделе настройки обоев теперь есть новый пункт – Create wallpaper with AI. Пользователь может ввести любую фразу, и на основании нее нейросеть создаст картинку, которую можно будет сразу установить как фон.

Как отмечают журналисты, для получения наилучшего результата, нужно кратко описать цвет, материал и структуру – на выходе смартфон предложит несколько вариаций картинок в ответ на запрос.

В примере на видео ниже автор ввел "Дом из растений в цвете индиго" и алгоритмы создали нужное изображение.

Пока эта фича доступна только в смартфонах Google Pixel 8, но в перспективе должна распространиться на большее количество смартфонов, в том числе флагманы других брендов.

"Умный" генератор обоев – это лишь одна из многих новых функций ОС Android 14, наряду с возможностью использовать смартфон в качестве веб-камеры, поддержкой 10-битного изображения HDR и обширной кастомизацией внешнего вида. Обновление включает и некоторые новые функции безопасности.

Говоря о новых Pixel 8, обе модели будут получать обновления в течение 7 лет – это сейчас рекордный показатель на рынке. К примеру, Samsung обновляет свои актуальные флагманы в течение пяти лет.

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