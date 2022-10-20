Технически аппарат ничем не отличается от обычной версии.

Компания Oppo в сотрудничестве с NBO представили лимитированную версию смартфона Reno8 Pro в стиле "Дома Дракона", который является приквелом к сериалу "Игра престолов".

В первую очередь девайс выделяется большой черной коробкой с рисунком чешуи, внутри которого, помимо самого смартфона, можно найти много чего интересного.

В набор входят:

держатель в форме дракона, который крепится на заднюю панель смартфона;

инструмент для извлечения лотка SIM-карт, выполненный в форме огнедышащего зверя

брелок с гербом дома Таргариенов;

золотое "драконье" яйцо;

письмо от короля Визериса I Таргариена, написанное "от руки".

В дополнение покупатели получают тематический чехол, стилизованный под чешуйчатую кожу дракона Балериона, также известного под прозвищем "Черный Ужас",

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Технически аппарат ничем не отличается от обычной версии. У него 6.7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, фронтальная камера 8 Мп, чип Dimensity 8100-MAX и аккумулятор 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. На тыльной стороне три камеры: 50, 8 и 2 Мп.

Сколько такая модификация будет стоить и когда выйдет, пока не сообщается. К слову, стандартная версия Reno8 Pro на старте продаж стоила $689.

"Дом Дракона": что нужно знать о сериале

Сериал, снятый на основе книги Джорджа Мартина "Огонь и кровь", является приквелом популярного сериала "Игра престолов" и рассказывает о расцвете Дома Таргариенов – за 200 лет до событий основного сериала.

Первый сезон получил весьма положительные отзывы: на IMDb у него оценка 8.6 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 86% одобрения от критиков и 84% от широкой аудитории. В настоящее время HBO планирует завершить историю за три или четыре сезона.